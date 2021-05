Krajowy Plan Odbudowy coraz bliżej. Sejm przegłosował kluczową ustawę

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. To konieczne, aby uruchomić unijny Fundusz Odbudowy, a wraz z nim polski Krajowy Plan Odbudowy.

Tak głosowano

Poprawki odrzucone

Przeciw wyrażeniu zgody na ratyfikację unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy głosowało we wtorek 17 posłów współtworzącej Zjednoczoną Prawicę Solidarnej Polski, 3 posłów PiS, 11 posłów Konfederacji, a także jeden poseł Kukiz'15 oraz jeden niezrzeszony. 133 posłów wstrzymało się od głosu - w tym prawie cały klub KO (127 posłów), a także koło Polskie Sprawy (3 posłów) oraz po jednym pośle z Lewicy, PSL i Kukiz'15.Podczas głosowania lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - który zapowiadał niepoparcie przez SP projektu - nie siedział w ławach rządowych, tylko w ławach poselskich razem z innymi parlamentarzystami jego ugrupowania.Z sejmowego zestawienia wynika, że spośród 231 posłów klubu PiS biorących udział w głosowaniu - 211 opowiedziało się za ratyfikacją. Wśród nich znalazł się należący do Solidarnej Polski Warchoł Marcin, który kandyduje na prezydenta Rzeszowa.Jeden poseł Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski, głosował we wtorek za ustawą. Zdecydowana większość klubu KO wstrzymała się od głosu. Dwóch posłów: Ireneusz Raś i Bogusław Sonik nie wzięło udziału w głosowaniu, choć brali udział we wcześniejszych wtorkowych głosowaniach.Sejm odrzucił poprawki klubów PO i PSL do projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jedna z poprawek KO dotyczyła gwarancji 40 proc. środków dla samorządów. PSL chciało zapisania w preambule ustawy, że środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane na sprawiedliwych zasadach.W Sejmie odbyło się we wtorek po południu drugie czytanie projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.Po II czytaniu odbyła się przerwa, a po niej izba przystąpiła - po przyjęciu wniosku o nieodsyłanie projektu do komisji i przejście do III czytania, do głosowań. Najpierw głosowanych było 10 poprawek złożonych podczas debaty przez kluby KO i PSL. Wszystkie zostały odrzucone.W imieniu klubu KO poprawki złożył lider PO Borys Budka. Zapowiedział, że jeśli nie zyskają poparcia, klub Koalicji Obywatelskiej wstrzyma się od głosu w sprawie ratyfikacji.Budka przypomniał, że podczas pierwszego czytania na forum sejmowych komisji KO zgłosiła szereg poprawek do projektu ustawy ratyfikacyjnej, których jednak nie poparło ani PiS, ani część opozycji. "Nawet gwarancji 40 proc. środków dla samorządów (w KPO - red.)" - dodał Budka.Koalicja Obywatelska postanowiła jednak ponowić swe poprawki podczas debaty plenarnej w Sejmie."Zgłaszamy szereg poprawek w drugim czytaniu i jednocześnie deklaruję, że nie będziemy popierać tego rządu. Wstrzymamy się jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte. Ale jest szansa, by dzięki tym poprawkom zagwarantować uczciwy Plan Odbudowy, zagwarantować fundusze dla samorządów, komitet monitorujący, ale przede wszystkim zagwarantować transparentność i sprawiedliwość tych środków" - podkreślił Budka.Również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz domagał się przyjęcia poprawek swego ugrupowania do projektu ustawy ratyfikacyjnej. Jedna z nich dotyczy, jak mówił, preambuły, w której należy zapisać - podkreślił Kosiniak-Kamysz - że władze RP zobowiązują się, że środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane na zasadach sprawiedliwych, transparentnych, opartych na zasadach demokratycznego państwa prawa, będą uwzględniać potrzeby wszystkich wspólnot lokalnych".Jak mówił, "kto za tymi poprawkami nie zagłosuje, "ten będzie chciał coś chachmęcić". Domagał się też m.in. zapisu, że NIK będzie corocznie kontrolował wydatkowanie środków z Funduszu Odbudowy."Kto zagłosuje dziś za ratyfikacją decyzji ws. zwiększenia zasobów własnych UE, głosuje za silną Europą; ten, kto nie umie podnieść ręki za ratyfikacją, głosuje za Europą słabą, bezsilną, bezbronną" - powiedział jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg. Klub Lewicy "zagłosuje za Europą" - dodał.Polityk Lewicy wskazywał, że to był zły rok dla Europy, "epidemia zabiła setki tysięcy z nas, zrujnowała życie milionów". Jak podkreślał, wszyscy czekają na powrót do normalności, na to, "aż to się skończy".Koło Polska 2050 zagłosuje za zgodą na ratyfikację unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy, bo leży to w interesie Polski i całej Unii Europejskiej; nasze stanowisko ws. Funduszu Odbudowy jest konsekwentne i niezmienne - podkreśliły posłanki Hanna Gill-Piątek oraz Paulina Hennig-Kloska.Posłanka Gill-Piątek podkreśliła, że głosowanie w sprawie wyrażania przez Sejm zgody na ratyfikację unijnej decyzji, to "egzamin dojrzałości dla całej klasy politycznej". "Wszyscy mamy szansę zdać ten test, nie dla rządu, ale pomimo niego" - zaznaczyła.Hennig-Kloska podkreśliła, że realizacja planów odbudowy to wyzwanie również dla całej wspólnoty europejskiej. "Unia musi dowieźć ten plan. Unia musi być silna i solidarna; zjednoczona i pogłębiająca współpracę o kolejne obszary" - podkreśliła.Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów z grudnia ub. roku o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało w miniony piątek wersję z 30 kwietnia br. Krajowego Planu Odbudowy. Dokument liczy niemal 500 stron. Musi go jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska, która 3 maja potwierdziła otrzymanie KPO.W dokumencie, który można pobrać w postaci pliku PDF na końcu artykułu, wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.Jak informuje resort funduszy, wydzielona część pożyczkowa obejmuje w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki", w której przeniesiono inwestycję związaną z przemysłami kreatywnymi z części grantowej, pozostawiając alokację bez zmian na poziomie 95 mln euro.Dodano inwestycję w rozwój przemysłu kosmicznego. Projekt umożliwi wzrost wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby państwa i gospodarki. Inwestycja pozwoli na automatyczny dostęp do danych, które mogą być uzyskane z ciągłej obserwacji satelitarnej Ziemi, m.in. w zakresie monitoringu środowiska, zagrożeń bezpieczeństwa, powodzi, pożarów, planowania przestrzennego itp.W ramach inwestycji planuje się budowę krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług wraz z niezbędną infrastrukturą, dostarczając dane i informacje w celu wsparcia jednostek administracji publicznej w podejmowaniu decyzji, sprawowaniu funkcji nadzorczych, organizacji życia społecznego i gospodarczego (Narodowy Segment Naziemny).Ponadto, przewiduje się budowę satelitarnych zdolności do pozyskiwania zobrazowań Ziemi na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa oraz w celu zaspokojenia potrzeb administracji publicznej (Satelitarny System Obserwacji Ziemi). Na te działania przeznaczono 150 mln euro.Z kolei w Komponencie B "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" przeniesiono inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach z części grantowej do pożyczkowej, zwiększając jej alokację do 300 mln euro.W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano 200 mln euro na budowę magazynów energii elektrycznej.Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych na 3 mld 250 mln euro. Rozszerzono zakres interwencji dot. zielonych miast, włączając duże miasta, zwiększając poziom inwestycji do 2 mld 800 mln euro i przenosząc inwestycję z części grantowej do pożyczkowej RRF. Był to postulat samorządów.Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1 200 mln euro (Postulat Lewicy), a także nową inwestycję dot. zwiększenia potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, w tym przez realizację wielofunkcyjnych inwestycji hydrotechnicznych w wysokości 667 mln euro - zgodnie z postulatem samorządów.Z kolei w Komponencie C "Transformacja cyfrowa" wyodrębniono środki na rzecz zwiększenia dostępności do internetu, dodając inwestycję w rozwój sieci komórkowej piątej generacji (5G). Na inwestycję zaplanowano 1 mld 400 mln euro.Wzmocniono znacząco inwestycje w zakresie wykorzystania cyfrowych rozwiązań w edukacji - dodano 700 mln euro z części pożyczkowej.W Komponencie D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" przeniesiono inwestycję związaną z produkcją API w Polsce z części grantowej do pożyczkowej, zwiększając środki do 300 mln euro.Wskazano, że dodatkowe 150 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych w zakresie infrastruktury (postulat Lewicy).Resort podał, że w Komponencie E "Zielona inteligentna mobilność" dodano inwestycje w transport szynowy w miastach (200 mln euro z części pożyczkowej) - postulat samorządów.Dodatkowo wydzielono kwotę na wsparcie konkursowe dla zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego - 500 mln euro. Był to postulat samorządów.Środki z KPO będą podzielone między sektor rządowy (38,9 proc.), samorządy (29,9 proc.) oraz sektor prywatny (31,2 proc.) - poinformowało PAP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodało, że w wyniku konsultacji społecznych w przekazanej do rządu wersji projektu KPO zostaną też uwzględnione postulaty zgłoszone w ostatnich tygodniach m.in. przez samorządy, instytucje samorządowe, a także klub Lewicy.Sektor rządowy otrzymać ma 13 mld 988 mln euro, co stanowi 38,9 proc. całości środków KPO. W tej kwocie 47,7 proc. to granty, natomiast 21,4 proc. - pożyczki. Na sektor samorządowy przeznaczono 10 mld 751 mln euro, czyli 29,9 proc. całości środków z PKO. W przyznanej kwocie 20,1 proc. to granty, zaś 49,3 proc. - pożyczki. Z kolei na sektor prywatny - zgodnie z informacją MFiPR - przypadnie 11 mld 231 mln euro, czyli 31,2 proc. całości KPO. W tej kwocie 32,2 proc. to granty, a 29,3 proc. pożyczki.Pozostałe zmiany to m.in.: uzupełnienie KPO o analizę wpływu na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z prognozą z Aktualizacji Planu Konwergencji. Dodano analizę dot. zgodności KPO z zasadą "nie czynienia poważnej szkody środowisku" (DNSH). Rozszerzone zostały znacznie zapisy dotyczące założeń systemu wdrażania KPO.Opisano szczegółowo zadania Komitetu Monitorującego. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO. Dodano informacje na temat środków z części grantowej i części pożyczkowej w podziale na sektor prywatny, samorządowy i rządowy.