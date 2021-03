Krajowy Plan Odbudowy wesprze ochronę powietrza w Małopolsce

Krajowy Plan Odbudowy ma w założeniu zwiększyć odporność gospodarki oraz nie wspierać działalności gospodarczej, która w poważny sposób szkodzi środowisku. Województwo małopolskie zgłosiło doń już łącznie ponad 100 propozycji projektów.

Województwo małopolskie zgłosiło do Krajowego Planu Odbudowy projekty dotyczące m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej czy ochrony powietrza.

Realizacja programów KPO wymaga szerokiego uczestnictwa samorządów - podkreśla wiceszef MPRiT Robert Tomanek.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma szansę pozyskać ok. 24 mld euro dotacji i 34 mld euro pożyczki z terminem spłaty do 2056 r. Środki z KPO mogą zostać przeznaczone na realizację sześciu filarów polityki o znaczeniu europejskim: zielona transformacja, cyfrowa transformacja, inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, spójność społeczna i terytorialna, opieka zdrowotna oraz polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży, takie jak edukacja i umiejętności. Działania te muszą zwiększyć odporność gospodarki oraz nie wspierać działalności gospodarczej, która w poważny sposób szkodzi środowisku.



- Realizacja programów KPO wymaga szerokiego uczestnictwa samorządów, zwłaszcza w kwestii zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa. KPO zwraca uwagę na zrównoważony rozwój przestrzenny - dlatego szczególna uwaga kierowana jest na obszary wiejskie i mniejsze gminy. W przypadku województwa małopolskiego jest to o tyle istotne, że jest to województwo charakteryzujące się dużym stopniem policentryzacji - powiedział wiceminister Robert Tomanek.



- Województwo małopolskie zgłosiło do KPO łącznie ponad 100 propozycji projektów, w tym 9 z zakresu środowiska. Dotyczą one różnych zagadnień, od termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, po projekty związane z zielenią w miastach, programem ochrony powietrza, czy instalacjami OZE " - podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Ważna walka ze smogiem

- Natomiast znaczna część działań, na które mają zostać przekazane środki w ramach KPO jest już skutecznie realizowana w Małopolsce. Te działania to m.in. przyjęcie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski oraz idący za tym obowiązek wymiany wszystkich przestarzałych kotłów na paliwa stałe do końca 2022 roku, a także wdrożenie programu ochrony powietrza, który porządkuje zadania i obowiązki samorządów, co pomoże przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich małopolskich gminach- zaznaczył wicemarszałek Tomasz Urynowicz.



Warto także przypomnieć, że Małopolska jako pierwszy region w Unii Europejskiej dostała do realizacji drugi Projekt Zintegrowany LIFE - LIFE EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu I Energii" o budżecie ponad 70 mln zł - dodał.

Konsultacje w toku

Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii od ubiegłego tygodnia bierze udział ogólnopolskich konsultacjach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Wiceminister Robert Tomanek w tym tygodniu wziął udział w wysłuchaniu obywatelskim dotyczącym komponentu odporności i konkurencyjności gospodarki, posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii "Europa 2020" z udziałem partnerów społecznych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W komunikacie resortu rozwoju pracy i technologii wspomniano również, że wśród działań możliwych do sfinansowania z KPO jest rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Huty im. Sendzimira.

