Krajowy rynek długu wciąż głównym źródłem finansowania, zagraniczne emisje zależne od sytuacji rynkowej

Ministerstwo Finansów niezmiennie postrzega krajowy rynek długu jako główne źródło finansowania, potencjalne emisje w walutach obcych będą uzależnione od sytuacji rynkowej - powiedział główny ekonomista w resorcie finansów Łukasz Czernicki.

"Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2022 r. wynosi już ok. 11 proc.. - w momencie rozpoczęcia roku 2022 może okazać się on nawet wyższy. Niezmiennie postrzegamy krajowy rynek długu jako nasze główne źródło finansowania, natomiast to w jaki sposób będziemy potencjalnie wychodzić z dalszymi emisjami na rynki zagraniczne będzie zależało od panującej na nich sytuacji. Mamy istotne środki na rachunkach, spore prefinansowanie potrzeb, sytuacja jest dobra" - powiedział Czernicki.

"Od przyszłego roku dług powinien spadać. Jesteśmy teraz w okolicy 57 proc. PKB, a w roku 2025 będziemy poniżej poziomu 53 proc. Konsolidacja fiskalna będzie naturalna. Przed wybuchem pandemii mieliśmy niskie deficyty i jeżeli ograniczymy wydatki covidowe to konsolidacja będzie naturalna. To ekstra wydatki covidowe wybiły nam deficyt, ubytki w podatkach nie były tak duże. Na ten rok zakładaliśmy deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na 5,3 proc. PKB, ale już teraz wiemy, że będzie to grubo poniżej 4 proc. PKB. Jesteśmy na lepszej ścieżce fiskalnej niż zakładaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu" - dodał.

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej rząd zapowiedział m.in. ograniczenie powoływania nowych funduszy celowych. Główny ekonomista w Ministerstwie Finansów zaznacza, że działający przy BGK Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 od przyszłego roku nie powinien finansować innych programów niż Program Inwestycji Strategicznych.

"Funkcjonuje to w ten sposób, że przekazywane są promesy i pod te promesy będą realizowane inwestycje na płaszczyźnie samorządowej. One będą wchodzić w dług w momencie realizacji tych wydatków. Jeżeli nic się nie wydarzy, zakładając, że pandemia będzie wygasać, to według mojej wiedzy Fundusz Covidowy BGK nie powinien finansować innych programów niż Program Inwestycji Strategicznych. To jest na pewno pewne ograniczenie dotychczasowych wysokich wydatków" - powiedział.

Czernicki powiedział, że już w najbliższych kwartałach możliwe są pewne korekty unijnych ram fiskalnych. Chodzi m.in. o wyłączenia spod reguł pewnych grup wydatków, np. zielonych inwestycji.

"Patrząc na to, jak w ostatnim czasie wygląda polityka fiskalna, to w wielu krajach była ona bardzo ekspansywna i powoli, systematycznie ulega teraz zacieśnianiu. Nikt jednak nie robi tego zbyt szybko, wycofywanie wsparcia jest stopniowe. Wiele krajów po pandemii dostrzegło potrzebę zwiększania inwestycji publicznych. Wydaje się, że mieliśmy pewne przełamanie paradygmatu w polityce fiskalnej - mieliśmy kryzys w 2008 r. gdzie wsparcie fiskalne było niewielkie i szybko nastąpiło mocne zacieśnianie. Wówczas wręcz obowiązującym paradygmatem było to, że kraje powinny oszczędzać. Istniało przekonanie, że to zbyt wysokie zadłużenie - z jednej strony prywatne, ale też publiczne - doprowadziło do kryzysu. I żeby z tego kryzysu wyjść, trzeba ograniczyć wydatki publiczne, co było kardynalnym błędem. W trakcie tego kryzysu to się odwróciło. W czasie pandemii to polityka fiskalna wzięła na siebie walkę z kryzysem" - powiedział ekonomista.

"Teraz mamy bardzo gorącą dyskusję o regułach unijnych. Na chwilę obecną wydaje się, że jakieś korekty obecnych ram fiskalnych są możliwe już w najbliższych kwartałach. Nie będą raczej zmieniane kwestie traktatowe - poziomy 60 proc. w przypadku długu i 3 proc. w przypadku deficytu nie zmienią się - ale możliwe są wyłączenia spod reguł fiskalnych pewnych wydatków, np. zielonych inwestycji. Polska proponowała wyłączenie spod reguł wydatków militarnych. W latach 2010 mieliśmy olbrzymią zapaść w inwestycjach publicznych, głównie w krajach południa Europy i teraz przekonanie, że inwestycje publiczne mogą zyskać jakąś dodatkową przestrzeń w regułach fiskalnych ma szansę się przebić w krótkim terminie. Wydaje się, że coś się tu wydarzy w krótkim okresie. Później być może czeka nas głębsza dyskusja o ramach fiskalnych w ramach UE" - dodał.

