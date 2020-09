Kraków: 178 mieszkań komunalnych oddanych do użytku

Zakończyła się budowa drugiego etapu osiedla komunalnego Przyzby-Zalesie w Krakowie, dysponującego 178 mieszkaniami. Wartość całej inwestycji to ponad 44 mln zł. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, to największy od lat projekt mieszkaniowy gminy Kraków.

W poniedziałek drugi etap osiedla został przekazany do Zarządu Budynków Komunalnych. Jest to pięć bloków mieszczących 178 mieszkań o różnym metrażu. Lokale te są gotowe do zasiedlenia, bowiem ich standard wykończenia jest wyższy od tzw. standardu deweloperskiego - mieszkania są wymalowane, mają panele na podłogach, płytki naścienne oraz armaturę sanitarną w kuchniach i łazienkach. Kuchnie wyposażono m.in. w kuchenkę elektryczną.

Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich ocenił, że osiedle Przyzby-Zalesie to największy od lat mieszkaniowy projekt gminy Kraków. Realizacja zadania rozpoczęła się jesienią 2017 roku. Znajduje się tam 357 mieszkań o zróżnicowanym metrażu o łącznej powierzchni użytkowej ponad 14 tys. m kw. Pierwszy etap osiedla został przekazany do ZBK w grudniu 2019 roku - 179 mieszkań od początku tego roku było udostępnianych najemcom.

W skład osiedla wchodzi 37 mieszkań typu "studio" (pokój z aneksem kuchennym) o pow. ok. 25 m. kw. , 177 mieszkań składających się z pokoju z kuchnią o pow. ok. 35 m. kw., 107 mieszkań dwupokojowych z aneksem kuchennym o pow. ok. 45 m. kw. i 36 mieszkań w układzie trzypokojowym z aneksem kuchennym o pow. ok. 65 m. kw. 20 lokali dostosowano i przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Całe osiedle dysponuje 240 miejscami postojowymi. Na jego terenie jest też plac zabaw i lokale usługowe z przeznaczeniem na bibliotekę i żłobek.

Osiedle Przyzby-Zalesie zostało dofinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwotą ok. 14,8 mln zł. Wykonawcą było konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA (lider konsorcjum) oraz Acciona Construccion SA.

Jak przypomniał dyrektor ZIM, obecnie kończą się prace związane z budową 165 mieszkań komunalnych w rejonie ul. Wańkowicza w Nowej Hucie. Niedawno rozpoczęła się budowa bloku komunalnego przy ul. Fredry dla 46 rodzin. Realizacja tego zadania ma się zakończyć na przełomie 2021 i 2022 r.