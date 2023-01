Kraków: 180 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę tramwaju do Mistrzejowic

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał umowę dotyczącą finansowania w kwocie 180 mln zł budowy nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic, która jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja ma zostać oddana do użytku pod koniec 2024 r.

Jak poinformował EBI we wtorkowym komunikacje, umowa została zawarta ze spółką PPP Solutions Polska, która odpowiada za realizację tego zadania.

Nowa linia tramwajowa jest realizowana kosztem ponad 1 mld 125 mln zł w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Inwestycja ma zostać oddana do użytku pod koniec 2024 roku. Na wykonawcę i operatora linii władze Krakowa wybrały konsorcjum firm PPP Solutions Polska (lider), Gülermak (partner) - generalny wykonawca.

Europejski Bank Inwestycyjny podkreślił, że projekt ten będzie pierwszym przedsięwzięciem w sektorze transportu miejskiego w Polsce realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i może być traktowany jako pionierski dla innych samorządów, otwierający dla nich nowe możliwości finansowania w tym zakresie.

"Zrównoważony rozwój komunikacji miejskiej przyjaznej dla środowiska ma strategiczne znaczenia dla Krakowa, dlatego część finansowania pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych" - wskazano.

Cytowana w informacji wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska oceniła, że inwestycje w zrównoważony rozwój komunikacji miejskiej mają kluczowe znaczenie, usprawniają poruszanie się po mieście, polepszają jakość życia mieszkańców i pozytywnie wpływają na klimat.

"Cieszy nas, że wraz z tą transakcją w formule PPP otwieramy nowe możliwości finansowania dla innych samorządów (…). EBI, jako bank klimatu UE, deklaruje swoją gotowość do dalszego wspierania zielonej transformacji polskich miast i regionów" - wskazała.

Kemal Güleryüz, prezes spółki Gülermak, która realizuje w konsorcjum to przedsięwzięcie ocenił, że jest ono "przełomowym projektem, który utoruje drogę nowej fali projektów PPP w Polsce".

"Dzięki temu projektowi ustaliliśmy punkt odniesienia dla dokumentacji bankowej, która jest również dostosowana do przepisów dotyczących zamówień publicznych w Polsce. Projekt ma ogromne znaczenie dla miasta Krakowa. Nie tylko połączy ze sobą dwie linie tramwajowe, ale także zwiększy wykorzystanie transportu tramwajowego, co jest wielkim krokiem w kierunku bardziej ekologicznego systemu transportu" - wskazał.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zwrócił uwagę, że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic to największy w Polsce projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

"Dzięki wykorzystaniu formuły PPP powstanie nie tylko 4,5-kilometrowy odcinek nowej linii tramwajowej, ale też koszty tej inwestycji zostaną zoptymalizowane (…). Miasto poszukuje nieustannie nowych rozwiązań, które pozwolą realizować nam coraz więcej inwestycji. Jednym z takich rozwiązań, które uznaliśmy za efektywne i korzystne dla Krakowa jest właśnie model partnerstwa publiczno-prywatnego" ocenił Majchrowski i zwrócił uwagę, że taki model daje miastu zarówno korzyści finansowe, jak i jakościowe.

Władze miasta podpisały umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic w grudniu 2020 r. Obecnie trwa etap projektowania i pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. J. Meissnera do Mistrzejowic. Ten fragment zostanie wyposażony w 10 par przystanków. Zgodnie z prognozami w ciągu godziny z linii skorzysta ok. 3000 osób, a tramwaje na tym odcinku będą mogły odjeżdżać z częstotliwością co 1,5 minuty. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku pod koniec 2024 r. Operator ma eksploatować linię do 2044 r.

Cena inwestycji wynosząca ponad 1 mld 125 mln zł obejmuje pełną usługę: zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez okres 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.

