Kraków: 2 mln zł dla Instytutu Onkologii na inwestycje i poprawę dostępności do badań

2 mln zł otrzymał z Funduszy Europejskich krakowski oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Dzięki tym środkom możliwy będzie m.in. zakup wózków inwalidzkich, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, montaż nowych wind.

Krakowska lecznica dostała pieniądze w ramach rządowego programu Dostępność Plus dla Zdrowia. Inwestycje mające zwiększyć komfort pacjentów i pracowników oraz poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych placówka będzie realizować od października do sierpnia 2023 r.

Za otrzymane 2 mln zł Instytut chce zrealizować 20 projektów. Wśród nich jest zakup i montaż dwóch nowych wind - zastąpią obecne, stare urządzenia. Lecznica wyremontuje także schody. Strona internetowa Instytutu ma zostać unowocześniona, dostosowana do obecnych standardów cyfrowych, prostsza w odbiorze dla pacjentów.

Ważny zakup - wymieniony w rozmowie z PAP przez rzeczniczkę prasową Instytutu Katarzynę Strzałkowską - to m.in. 110 materacy przeciwodleżynowych. "To ogromna potrzeba, bo obecnie mamy po kilka takich w oddziałach" - powiedziała rzeczniczka. Lecznica kupi też 13 wózków inwalidzkich, w tym sześć dla osób ciężkich, a także dziewięć aparatów EKG i 15 pomp infuzyjnych do precyzyjnego podawania leku. Krakowski Instytut Onkologii wzbogaci się również o iluminator do skanowania układu żył - tego urządzenia placówka nie miała.

Wkrótce szpital ogłosi nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej. "Taka osoba jest potrzebna. Póki co pomagają pielęgniarki, ale i wszyscy" - powiedziała rzeczniczka. Asystent pomoże m.in. w poruszaniu się po terenie szpitala, ubieraniu i rozbieraniu się. Podczas rekrutacji pod uwagę brana będzie znajomość języka migowego. Placówka może sobie pozwolić na utworzenie jednego etatu.

Strzałkowska zapytana o sytuację kadrową Instytutu w kontekście zakupu nowej aparatury, odpowiedziała, że lecznica na bieżąco ogłasza rekrutacje. Poszukiwani są szczególnie onkolodzy i anestezjolodzy oraz pielęgniarki i pielęgniarze, zwłaszcza na Oddziale Chemioterapii Dziennej. Jest również praca dla techników elektroradiologów.

Narodowy Instytut Onkologii w Krakowie rocznie hospitalizuje ok. 9 tys. osób i udziela blisko 100 tys. porad.

