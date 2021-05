Kraków: 50 nowych autobusów elektrycznych Solarisa wozi pasażerów

Ostatni z 50 nowych autobusów elektrycznych zamówionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie w firmie Solaris Bus & Coach wyjechał w poniedziałek na ulice miasta. Wartość kontraktu przekraczała 165,4 mln zł brutto.

"To oznacza, że kontrakt na dostawę tych bezemisyjnych pojazdów przez firmę Solaris zakończył się w przewidzianym przez umowę terminie" - poinformował rzecznik MPK Marek Gancarczyk.

50. elektryczny solaris został skierowany na linię nr 144 (Rżąka - Azory). Z nowych autobusów mogą korzystać pasażerowie w sumie czterech linii - 144, 173, 179 (obsługują każdy kurs) oraz 503 (obsługują część kursów).

Trasa każdej z tych linii przebiega przez Aleje Trzech Wieszczów, a więc w tym rejonie miasta, gdzie zdarzają się największe przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

Jak podkreśla przedstawiciel przewoźnika, po zakończeniu dostaw udział pojazdów zeroemisyjnych we flocie krakowskiego MPK zwiększył się do ok. 14 proc., czyli więcej niż zakłada ustawa o elektromobilności - zgodnie z nią od 2022 roku udział pojazdów zeroemisyjnych w taborze MPK powinien wynosić co najmniej 10 proc.

Kontrakt podpisany w maju ub.r. obejmował dostawę 50 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric, a także takiej samej liczby dedykowanych do każdego pojazdu urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in. Wartość kontraktu przekraczała 165,4 mln zł brutto. Pierwszy pojazd z tego projektu został dostarczony do Krakowa pod koniec stycznia br.

Zakupione autobusy przegubowe Solarisa zostały konstrukcyjnie przygotowane do ładowania na dwa sposoby: poprzez czteropolowy pantograf dachowy umieszczony nad pierwszą osią pojazdu lub za pomocą złącza typu plug-in. Szybkie ładowanie za pomocą pantografów jest możliwe dzięki ładowarkom funkcjonującym na terenie zajezdni Wola Duchacka i Podgórze oraz w rejonie pętli autobusowych: przy ulicy Pawiej, na pętli Dworzec Główny Wschód, os. Podwawelskim, Białym Prądniku i Nowym Bieżanowie.

Elektryczne przegubowce mogą jednorazowo zabrać 141 pasażerów, z czego 43 osoby na miejscach siedzących. Pojazdy wyposażono w monitoring, system informacji pasażerskiej, klimatyzację, ładowarki USB oraz elektryczny system ogrzewania. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z platformy ułatwiającej wsiadanie oraz wysiadanie z autobusu. Rampa została zamontowana przy drugich drzwiach.

Bezemisyjne pojazdy zastąpiły wycofywane z eksploatacji autobusy przegubowe z silnikami spalinowymi z najniższymi normami emisji spalin w Krakowie, czyli Euro 5.

Na zakup tych pojazdów MPK w Krakowie uzyskało ok. 110 mln zł dotacji z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

