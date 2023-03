Kraków Airport: 144 połączenia w letnim rozkładzie lotów

144 połączenia, w tym dziewięć nowych znalazło się w letnim rozkładzie lotów lotniska Kraków Airport, który zacznie obowiązywać od niedzieli. Ze stolicy Małopolski będzie można polecieć do 106 miast. Pojawią się nowi przewoźnicy: Turkish Airlines i Air Serbia.

Jak przypomniał w piątek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, przełom marca i kwietnia to czas, w którym branża lotnicza wprowadza nowy rozkład lotów związany z letnim i wakacyjnym wypoczynkiem.

"Jestem pewien, że każdy pasażer znajdzie wymarzone połączenie z Krakowa, a turyści z całego świata będą mogli ponownie tłumnie odwiedzić Kraków i Małopolskę" - ocenił prezes lotniska i zaznaczył, że w czerwcu rozpoczną się Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, które będą dodatkowym impulsem promocyjnym dla regionu.

W letnim rozkładzie lotów Kraków Airport pasażerowie będą mieli do dyspozycji 144 połączenia, w tym dziewięć nowych do 106 miast w 33 krajach. Nowością będzie uruchomienie trasy Kraków - Stambuł, którą od 27 kwietnia obsługiwać będzie PLL LOT, we współpracy codeshare z Turkish Arlines - nowym przewoźnikiem na krakowskim lotnisku.

Linia lotnicza Ryanair proponuje nowe połączenia do Belfastu, Lourdes, Memmingen, Perugii, Poznania, Rodos, Tuluzy i Warny. Od sezonu letniego 2023 roku także Wizz Air uruchomi nowe połączenie do Lyonu, a także do Malagi.

Drugi nowy przewoźnik w Krakowie - Air Serbia - zacznie operować na trasie do Belgradu.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W całym 2022 r. port obsłużył blisko 7,4 mln pasażerów. Był to drugi wynik w historii lotniska. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.

