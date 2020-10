Kraków Airport: 90 połączeń do 65 portów w zimowym rozkładzie lotów

90 połączeń z lotniska Kraków Airport do 65 portów lotniczych zaplanowano w zimowym rozkładzie lotów, który wejdzie w życie w niedzielę. Władze portu zapewniły, że dążą do tego, aby loty odbywały się na jednolitych zasadach, a pasażerowie mieli pewność wylotu i przylotu.

Jak zaznaczono w piątkowym komunikacie, zaprezentowana siatka zimowa połączeń opiera się na najnowszych dostępnych danych dostarczonych przez linie lotnicze. Uwzględnia połączenia regularne zaplanowane do końca tego roku. Oferuje je 15 linii lotniczych.

"Kraków Airport dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne decyzje podejmowane przez przewoźników w zakresie oferowanych połączeń. Prosimy o sprawdzenie aktualnych rozkładów i danych na stronie linii lotniczych" - zastrzeżono.

Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport przypomniał, że zimowy rozkład lotów tradycyjnie wchodzi w życie w ostatnią niedzielę października. "W tym roku - mimo obecnie panującej pandemii, pasażerowie Kraków Airport będą mogli skorzystać z 90 połączeń lotniczych" - poinformował.

"Wiemy, że dzisiaj planowanie podróży nie jest łatwe, wszyscy - cała branża - dąży do standaryzacji wytycznych, tak aby loty odbywały się na jednolitych zasadach, a pasażerowie mieli pewność wylotu i przylotu" - zadeklarował.

Zgodnie z zapowiedziami wśród przewoźników w Kraków Airport ma się pojawić nowa linia lotnicza Luxair Luxembourg Airlines, która 30 listopada zainauguruje połączenie do Luksemburga. Loty będą się odbywały dwa razy w tygodniu - w poniedziałki oraz piątki.

Dla porównania w zeszłorocznym zimowym rozkładzie lotów Kraków Airport dysponował ponad 130 połączeniami oferowanymi przez 24 przewoźników. Pojawiło się wtedy sześć nowych kierunków.

Prezes zapewnił, że krakowskie lotnisko na bieżąco wdraża aktualizowane przez rząd wytyczne dotyczące ograniczeń, mające zapewnić zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz dostosowuje się do decyzji innych państw.

Obecnie dostęp do terminala pasażerskiego mają wszyscy pasażerowie oraz osoby odprowadzające czy witające, po wcześniejszym poddaniu się pomiarowi temperatury. Obowiązkowe jest zakrywania ust i nosa nie tylko w terminalu, ale także na terenie całej infrastruktury lotniska tj. na parkingach oraz drogach prowadzących do terminalu. W lokalach handlowych może znajdować się maks. pięć osób na jedną kasę.

"Priorytetem dla Kraków Airport było, jest i pozostanie bezpieczeństwo podróżnych. Jako pierwszy port lotniczy w Polsce otrzymaliśmy ACI Airport Health Accreditation. To dowód na to, że nawet w takich sytuacjach jak ogólnoświatowa pandemia COVID-19, Kraków Airport pozostaje w czołówce najlepszych lotnisk świata dbających o najwyższe standardy bezpieczeństwa i zdrowia" - zaznaczył Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca. Od tego czasu lotnisko z miesiąca na miesiąc odbudowywało statystykę pasażerów - o ile w czerwcu było ich 14,4 tys., to we wrześniu już ponad 247 tys.