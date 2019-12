Kraków Airport będzie mieć biometryczne bramki ABC do automatycznej odprawy

Lotnisko Kraków Airport zostanie wyposażone w biometryczne bramki ABC wykorzystywane do automatycznej odprawy osób, które wylatują lub przylatują do Strefy Schengen. Ma to usprawnić obsługę podróżnych i ułatwić pracę służbom na lotnisku.

Zakup urządzeń, kosztujących 3,44 mln zł, sfinansuje resort spraw wewnętrznych i administracji.

Podczas spotkania w ostatnich dniach wojewoda małopolski Piotr Ćwik otrzymał od wiceministra SWiA Krzysztofa Kozłowskiego potwierdzenie, że środki na tę inwestycję zostaną zagwarantowane, w związku z czym urząd wojewódzki może uruchomić procedury prowadzące do zakupu bramek ABC.

Zakup zostanie zrealizowany w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie przejść granicznych. W efekcie placówka Straży Granicznej na lotnisku Kraków-Balice otrzyma biometryczne bramki ABC (ang. Automated Border Control) wykorzystywane do automatycznej odprawy osób, które wylatują bądź przylatują do Strefy Schengen. Dzięki takim urządzeniom podróżny w kilkanaście sekund może dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem, który jedynie nadzoruje cały proces.

Z odprawy przy użyciu bramek ABC mogą skorzystać obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, którzy mają ukończone 18 lat, nie opiekują się osobą małoletnią podczas podróży i posiadają biometryczny dokument podróży. W trakcie odprawy dane z dokumentu porównywane są z danymi optycznymi i elektronicznymi, a także weryfikowane w oparciu o bazy danych i systemy poszukiwawcze.

Jak podkreślił w czwartek wojewoda małopolski Piotr Ćwik, instalacja bramek ABC na krakowskim lotnisku to niezwykle istotna inwestycja, która usprawni obsługę podróżujących i ułatwi pracę służbom. "Lotnisko rozwija się coraz intensywniej, wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów i podwyższając standardy. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzają, jak strategiczna jest rola tego portu lotniczego" - ocenił wojewoda małopolski.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek wskazał, że inwestycja pozwoli na zwiększenie jakości obsługi podróżnych i wzmocni ich bezpieczeństwo, a także poprawi bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników lotniska.

"Konsekwentny wzrost ruchu pasażerskiego stale umacnia Kraków Airport na pozycji lidera wśród europejskich regionalnych portów lotniczych konkurujących w grupie portów, które obsługują 5-10 mln pasażerów rocznie. Priorytetem naszego lotniska jest wysoki standard świadczonych usług, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pasażerów" - zaznaczył.

Biometryczne bramki ABC są już na stołecznym lotnisku Chopina oraz Warszawa Modlin.

Kraków Airport jest 2. lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W najbliższych dniach lotnisko przekroczy próg 8 mln pasażerów obsłużonych w tym roku. W całym zeszłym roku port odprawił blisko 6,8 mln osób.

W tegorocznym zimowym rozkładzie lotów 24 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska oferuje ponad 130 regularnych połączeń.