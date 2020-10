Kraków Airport: bez nowych restrykcji dla osób w terminalu po wprowadzeniu strefy czerwonej

Zarządzenie tzw. strefy czerwonej na terenie lotniska Kraków Airport nie wprowadza nowych restrykcji wobec osób wchodzących do budynku terminalu pasażerskiego – poinformowali w piątek przedstawiciele portu.

Jak podała rzeczniczka lotniska Natalia Vince, dostęp do terminalu utrzymany jest dla wszystkich pasażerów oraz osób odprowadzających czy witających, po poddaniu się pomiarowi temperatury.

Utrzymany jest obowiązek zakrywania ust i nosa dla wszystkich użytkowników terminalu oraz we wszystkich obiektach lotniska, takich jak parkingi czy drogi prowadzące do terminalu.

W związku z obowiązującymi w strefie czerwonej ograniczeniami pojawią się zmiany dotyczące funkcjonowania punktów gastronomicznych, lokali handlowych i kaplicy. Punkty gastronomiczne otwarte będą w godzinach 6:00 - 21:00, a w nich zajęty może być co drugi stolik. Po godzinie 21 możliwe będzie zamawianie posiłków na wynos. W lokalach handlowych będzie mogło znajdować się maks. 5 osób na jedną kasę. W kaplicy lotniskowej dopuszcza się przebywanie maks. 11 osób (jedna osoba na 7 m. kw.).

Salon Business Lounge Schengen będzie dostępny dla pasażerów w godzinach 04:30 - 22:00, z zastrzeżeniem, że z oferty gastronomicznej pasażerowie będą mogli skorzystać w godzinach 6:00-21:00. Salon Business Lounge Non-Schengen będzie zamknięty do odwołania.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca. Od tego czasu na lotnisko z miesiąca na miesiąc wracają pasażerowie - o ile w czerwcu było ich 14,4 tys., to we wrześniu już ponad 247 tys.