Kraków Airport obsłużył w marcu ponad 687,3 tys. pasażerów

Ponad 687,3 tys. pasażerów skorzystało w marcu br. z usług lotniska Kraków Airport. Było to o 14 proc. więcej w stosunku do przedpandemicznego marca 2019 r. i o 44 proc. więcej w stosunku do marca 2022 r. Łącznie od początku br. lotnisko obsłużyło blisko 1,9 mln osób.

Jak ocenił w poniedziałek prezes krakowskiego lotniska Radosław Włoszek, marzec - ostatni miesiąc obowiązywania zimowego rozkładu lotów - okazał się frekwencyjnym sukcesem.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice obsłużył w minionym miesiącu ponad 687,3 tys. pasażerów. To o 44 proc. więcej rdr i o 14 proc. więcej w porównaniu do marca 2019 r. - wskazał operator lotniska.

"Od tygodnia obowiązuje już mapa wakacyjna z ponad 140 połączeniami do wielu miast na całym świecie. Przed nami wzmożony ruch związany ze świętami Wielkanocnymi oraz majówką" - zapowiedział szef Kraków Airport.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W całym 2022 r. port obsłużył blisko 7,4 mln pasażerów. Był to drugi wynik w historii lotniska. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.

W zakończonym pierwszym kwartale 2023 r. lotnisko obsłużyło blisko 1,9 mln osób.

W obowiązującym letnim rozkładzie lotów przewoźnicy operujący z krakowskiego lotniska oferują 144 połączenia, w tym dziewięć nowych do 106 miast w 33 krajach.

