Kraków Airport: pasażerowie ze zrozumieniem przyjmują zaostrzone procedury

Pasażerowie ze zrozumieniem przyjmują zaostrzone procedury sanitarne wprowadzone na lotnisku – oceniła rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince po pierwszym dniu funkcjonowania portu. W poniedziałek lotnisko odprawiło samoloty PLL LOT do Gdańska i Warszawy.

Od poniedziałku samoloty narodowego przewoźnika latają z Krakowa do Warszawy dwa razy dziennie i do Gdańska raz dziennie, przez siedem dni w tygodniu. Według danych przekazanych przez Kraków Airport w inauguracyjnym locie do Gdańska zajętych było 36 na 49 możliwych miejsc.

Frekwencja na lotach do stolicy i zainteresowanie na kolejne dni nie zostało ujawnione, ale - według obserwacji - obłożenie na lotach krajowych z i do Krakowa jest spore.

"Pasażerowie są zadowoleni, wprowadzone dodatkowe procedury ich nie przerażają. Wszystko przebiega sprawnie i szybko" - powiedziała PAP rzeczniczka krakowskiego portu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne pasażerów i utrzymać dystans społeczny, zmienione zostały dotychczasowe procedury. Na teren krakowskiego terminala mogą wejść tylko pasażerowie po okazaniu kart pokładowych oraz osoby zapewniające niezbędną asystę.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszystkim pasażerom przy wejściu do terminala mierzona jest temperatura. W tym celu zainstalowane zostały bramki mierzące temperaturę.

W całym terminalu Kraków Airport wprowadzono oznaczenia oraz wygrodzenia pomagające zachować dystans między wszystkimi użytkownikami. W terminalu ogólnodostępne są także płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej - na początek zainstalowanych zostało 25 stacji dezynfekujących oraz dwa maseczkomaty.

W Kraków Airport w szczególności zalecane jest korzystanie z uruchomionych w lutym tego roku punktów samodzielnego nadania bagażu. "Usługa self-service bag drop (SBD) jest najnowocześniejszą formą nadawania bagażu przez pasażera, co oszczędza czas czekania w kolejce, ale także pozwalają zachować dystans oraz ograniczyć kontakt z personelem lotniska" - wyjaśniła przedstawicielka lotniska.

Podróżni zobowiązani są do utrzymania dystansu sanitarnego według powszechnie obowiązujących zaleceń, a w terminalu lotniska oraz na pokładach samolotów obowiązkowe jest używanie maseczek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca. W kwietniu i maju obsłużył 168 pasażerów lotów specjalnych, z czego 116 osób w maju.