Kraków Airport: ponad 462,9 tys. pasażerów w sierpniu

Ponad 462,9 tys. pasażerów skorzystało w sierpniu z usług lotniska Kraków Airport. Jak zaznaczyli przedstawiciele lotniska, było to o 41 proc. mniej w stosunku do sierpnia 2019 roku, ale już o 50 proc. więcej w stosunku do sierpnia ub.r.

Jak podkreślił w środę prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, krakowskie lotnisko po wakacjach cieszy się z odnowionego ruchu pasażerskiego, który wpłynie pozytywnie na odbudowę potencjału turystycznego i gospodarczego Krakowa i Małopolski.

Do Kraków Airport - wskazał prezes - powrócili w sierpniu tacy przewoźnicy, jak British Airways z połączeniem do lotniska Londyn Heathrow, a także Scandinavian Airlines do Kopenhagi. We wrześniu zapowiadany jest powrót połączenia Wizz Air do Kutaisi.

"Wierzymy, że kolejne miesiące przyniosą dalszą, konsekwentną odbudowę siatki połączeń, choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, ile jeszcze wyzwań przez nami" - dodał Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył blisko 2,6 mln pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym roku ruch na lotnisku rośnie z miesiąca na miesiąc - w lipcu było to blisko 383,4 tys. pasażerów.

Krakowskie lotnisko w obecnie obowiązującej letniej siatce połączeń ma ponad 140 kierunków - w tym 10 nowych - do 32 krajów, które obsługuje 19 linii lotniczych.

