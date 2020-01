Kraków Airport prognozuje blisko 9 mln pasażerów w tym roku

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice prognozuje, że w tym roku obsłuży blisko 9 mln pasażerów. Daje to około 7-proc. wzrost w stosunku do 2019 roku, kiedy to lotnisko przyjęło ponad 8,4 mln osób.

Jak podkreślił w środę prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, wysoka dynamika wzrostu osiągnięta w zeszłym roku, wynosząca 24 proc. w stosunku do roku 2018, była wyjątkową sytuacją, która wyróżniała krakowski port na tle zarówno lotnisk polskich, jak i zagranicznych.

"Polska dochodzi do poziomu krajów rozwiniętych z ustabilizowanym ruchem lotniczym, dlatego na ten rok zakładamy wyhamowanie tempa wzrostu. Będziemy uzupełniać i poszerzać ofertę, co powinno się przełożyć na około 7-proc. wzrost liczby pasażerów rok do roku" - zapowiedział prezes.

Krakowskie lotnisko w zeszłym roku miało 150 połączeń rozkładowych realizowanych przez 24 przewoźników do 114 portów lotniczych w 32 krajach świata. 40 z tych połączeń było nowościami.

"Dysponujemy praktycznie pełnym portfelem przewoźników, zarówno tradycyjnych, jak i niskokosztowych. Bardzo nas cieszy rozwój siatki europejskiej i światowej, ale także coraz więcej lotów krajowych" - dodał Włoszek.

W zeszłym roku podróżni wyruszający z Kraków Airport najczęściej podróżowali do Wielkiej Brytanii - ponad 2 mln osób. Na kolejnych miejscach były: Niemcy, Włochy, ruch krajowy po Polsce, Norwegia. Wśród miast prym wiedzie Londyn z ponad 800 tys. pasażerów w ciągu roku. Kraków - podkreślił prezes lotniska - ma najwięcej lotów spośród polskich lotnisk do stolicy Wielkiej Brytanii - 10 dziennie na cztery tamtejsze lotniska. Kolejne miejsca zajęły: Frankfurt, Warszawa, Oslo, Monachium.

W tym roku przewoźnicy zapowiedzieli uruchomienie 15 nowych połączeń z Krakowa. Najwięcej z nich tania linia lotnicza Wizz Air, która od zeszłego roku posiada bazę w stolicy Małopolski. Będą to Barcelona, Bergen, Bolonia, Haugesund, Londyn Gatwick, Mediolan, Stavanger, Tromso, Trondheim, Werona, Zaporoże. Linie Ryanair latać będą do Podgoricy.

Od końca marca z Paryża do Krakowa ponownie zacznie operować Air France. 7 maja w krakowskim lotnisku pojawi się nowy przewoźnik - amerykańska linia lotnicza American Airlines, która zainauguruje swoje połączenie z Chicago. Będzie ono wykonywane pięć razy w tygodniu.

W tym samym miesiącu PLL LOT wystartuje z lotami z Krakowa do Nowego Jorku, wykonywanymi raz w tygodniu. Polski przewoźnik zwiększy też częstotliwość lotów ze stolicy Małopolski do Chicago, z trzech do pięciu tygodniowo.