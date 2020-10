Kraków Airport: Ryanair uruchomił nowe połączenie do Billund w Danii

Tania linia lotnicza Ryanair zainaugurowała nowe połączenie z Krakowa do Billund w Danii. W sumie przewoźnik będzie oferował w sezonie zimowym 39 tras z krakowskiego lotniska.

Po decyzji irlandzkiego przewoźnika, do Billund znanego przede wszystkim z parku rozrywki Legoland, latają obecnie z Kraków Airport dwie linie lotnicze. Oprócz Ryanair także węgierski Wizz Air.

Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w krajach Europy środkowo-wschodniej i na Bałkanach przypomniała, że linia z końcem października oficjalnie zainaugurowała sezon zimowy 2020/2021. Znajduje się w nim 39 tras z Krakowa.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca. Od tego czasu lotnisko z miesiąca na miesiąc odbudowywało statystykę pasażerów - o ile w czerwcu było ich 14,4 tys., to we wrześniu już ponad 247 tys.