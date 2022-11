Kraków Airport: w 2023 r. nowe połączenia Ryanair do Perugii, Lourdes i Memmingen

Irlandzka linia lotnicza Ryanair uruchomi w przyszłorocznym letnim rozkładzie lotów nowe połączenia z Krakowa do Perugii we Włoszech, Lourdes we Francji i niemieckiego Memmingen – przekazało w czwartek lotnisko Kraków Airport.

Jak przypomniał prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, Ryanair to przewoźnik posiadający swoją bazę operacyjną w krakowskim porcie.

"Deklaracja Ryanaira - jednego z bazowych przewoźników Kraków Airport - o uruchomieniu w sezonie Lato 2023 nowych połączeń (...) to potwierdzenie potencjału krakowskiego lotniska" - ocenił prezes lotniska cytowany w informacji prasowej.

Loty z Krakowa do Perugii rozpoczną się od 27 marca 2023 r. i będą realizowane dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki. W kolejnych dniach samoloty zaczną latać do Lourdes (od 26 marca) i Memmingen (od 28 marca). Do francuskiego miasta pielgrzymkowego będzie można dolecieć w piątki i niedziele, a do Memmingen, położonego niedaleko Monachium i Zurychu, we wtorki i soboty.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów, a rok wcześniej blisko 2,6 mln. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

W obowiązującym obecnie zimowym rozkładzie lotów jest 120 regularnych połączeń do 84 miast w 30 krajach.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl