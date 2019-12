Kraków Airport w grudniu przekroczy próg 8 mln obsłużonych pasażerów

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice spodziewa się, że w grudniu przekroczy, po raz pierwszy w swojej historii, próg 8 mln obsłużonych pasażerów w ciągu roku. Od początku roku lotnisko odprawiło 7,697 mln osób, z czego 682,4 tys. w listopadzie.

Dynamika wzrostu w listopadzie wyniosła 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.

"Cieszymy się z dynamiki rozwoju naszego lotniska i z radością wyczekujemy 8 milionowego pasażera, który według przewidywań pojawi się na naszym lotnisku już w grudniu" - powiedział w poniedziałek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Jak podkreślił, szansą na dalszy wzrost ruchu pasażerskiego jest włączenie Polski do ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. Krakowskie lotnisko posiada obecnie bezpośrednie połączenie do Chicago, realizowane trzy razy w tygodniu przez PLL LOT. Od połowy przyszłego roku narodowy przewoźnik uruchomi loty do Nowego Jorku raz w tygodniu i zwiększy do pięciu liczbę połączeń do Chicago. W tym samym czasie amerykańska linia lotnicza American Airlines zacznie latać pięć razy w tygodniu między Chicago i Krakowem.

"Połączenia te stają się wielką szansą dla turystyki i rozwoju gospodarczego i biznesowego Małopolski" - wskazał Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. W tegorocznym zimowym rozkładzie lotów 24 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska oferuje ponad 130 regularnych połączeń.