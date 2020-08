Kraków Airport z wynikiem gorszym o 74 proc. niż rok wcześniej

Ponad 205,6 tys. pasażerów odprawiło lotnisko Kraków Airport w lipcu, w drugim miesiącu funkcjonowania portu po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Jest to o 74 proc. mniej w stosunku do lipca zeszłego roku.

Według statystyk krakowskiego lotniska, od początku tego roku obsłużono prawie 1,755 mln pasażerów, czyli o 2,84 mln mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jak podkreślił w poniedziałek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, w porównaniu z czerwcem, kiedy krakowskie lotnisko obsłużyło tylko 14,4 tys. pasażerów, przez cały lipiec do portu powracali kolejni przewoźnicy oraz pasażerowie.

prezes ocenił, że przewoźnicy ci "oferują wiele połączeń interesujących dla pasażerów i strategicznych dla odbudowy ruchu turystycznego Krakowa i Małopolski".

"Cieszy nas widok pasażerów, którzy zaufali podniebnym podróżom i często całym rodzinami powracają na krakowskie lotnisko, korzystając z wakacyjnej siatki połączeń" - dodał Włoszek.

Według danych z lipca dużą popularnością w sezonie letnim cieszą się kierunki wakacyjne: Grecja, Włochy i Chorwacja. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły z Krakowa 11 nowych wakacyjnych kierunków np. Zakhyntos, Zadar, Saloniki, Santorini czy Chania, a także przywróciły wakacyjne połączenia krajowe, takie jak Olsztyn Mazury czy Gdańsk.

Do siatki połączeń Kraków Airport powróciły także połączenia na Ukrainę, takie jak Kijów, Charków, Zaporoże oraz do Wielkiej Brytanii, czyli m.in.: Londyn, Manchaster, Birmingham czy Edinburgh. Zgonie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca nadal nie można podróżować do Portugali, Szwecji, a także Czarnogóry.

Zdaniem przedstawicieli krakowskiego lotniska, pasażerowie wykazują zrozumienie dla wprowadzonych obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym obowiązującym w związku z COVID-19 w portach lotniczych i na pokładach samolotów oraz stosują się do tych zasad.

W badaniu opinii prowadzonym wśród pasażerów na krakowskim lotnisku, 85 proc. z nich pozytywnie ocenia poczucie bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie portu. Nie zanotowano tam żadnych incydentów związanych z łamaniem zasad sanitarnych.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca.