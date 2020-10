Kraków Airport we wrześniu obsłużył ponad 247 tys. pasażerów

Ponad 247 tys. pasażerów odprawiło lotnisko Kraków Airport we wrześniu, w czwartym miesiącu funkcjonowania portu po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Jest to o 69 proc. mniej w stosunku to września zeszłego roku.

Według statystyk krakowskiego lotniska, od początku tego roku obsłużono ponad 2,31 mln pasażerów, czyli o 3,91 mln mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jak przypomniał w czwartek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, miesiące wakacyjne były okresem przywracania ruchu na lotnisku, po czasie lockdownu.

"W Kraków Airport czas wakacji pokazał, że zaufanie do latania jest systematycznie odbudowywane. To obecnie nasze największe wyzwanie: przekonać ludzi, by ponownie zaczęli podróżować drogą lotniczą i powrócili do Kraków Airport - lotniska, które pozostaje bramą gospodarczą i turystyczną dla Krakowa i Małopolski" - podkreślił.

Według niego obecnie priorytetem dla zarządu lotniska jest przeprowadzenie spółki przez kryzys, zabezpieczenie finansów oraz bezpieczeństwo obsługi pasażerów.

"To czas wdrożenia systemu bezwzględnych oszczędności, minimalizacji kosztów na rok 2020 i 2021" - zapowiedział Włoszek i zadeklarował, że dla Kraków Airport wciąż priorytetem pozostaje realizacja inwestycji, które w perspektywie dekad pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie i dalszy rozwój lotniska po okresie pandemii.

Są to m.in. budowa nowego terminalu pasażerskiego i cargo oraz nowej drogi startowej. "To inwestycje wyznaczone w planie generalnym lotniska, które należy prowadzić mając na uwadze długoterminowe plany rozwojowe krakowskiego portu lotniczego" - wskazał Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca. Od tego czasu na lotnisko z miesiąca na miesiąc wracają pasażerowie - o ile w czerwcu było ich 14,4 tys., to w sierpniu już 309,1 tys.