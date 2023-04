Kraków będzie miał kolejne połączenie do East Midlands w Wielkiej Brytanii

Brytyjska tania linia lotnicza Jet2.com uruchomi od listopada tego roku połączenie między East Midlands i Krakowem. Loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu - w czwartki i w niedziele. Na trasie tej operuje już irlandzki Ryanair.

Jak wskazał we wtorek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, połączenie Jet2.com do brytyjskiego regionu to jedna z pierwszych nowości na sezon zimowy 2023/24. Zostanie ono uruchomione od 9 listopada br.

"Otwarcie połączenia Jet2.com do East Midlands to szansa dla polskich turystów na odkrycie historycznych miejsc środkowo wschodniej Anglii. Jestem pewien, że Kraków i Małopolska również będą niezwykle atrakcyjne dla przybywających z tej części Wielkiej Brytanii, co znacznie wzmocni potencjał gospodarczy między naszymi regionami" - ocenił prezes lotniska.

Steve Heapy, dyrektor generalny Jet2.com i Jet2holidays zaznaczył, że nowe połączenie uruchamiane jest w ramach nowego programu City Breaks funkcjonującego na lotnisku East Midlands.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W całym 2022 r. port obsłużył blisko 7,4 mln pasażerów. Był to drugi wynik w historii lotniska. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.

W obowiązującym letnim rozkładzie lotów przewoźnicy operujący z krakowskiego lotniska oferują 144 połączenia, w tym dziewięć nowych do 106 miast w 33 krajach.

