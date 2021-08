Kraków będzie miał połączenia lotnicze z Lille i Budapesztem

Irlandzka linia lotnicza Ryanair zapowiedziała uruchomienie kolejnych dwóch nowych połączeń z Krakowa w zimowym rozkładzie lotów. Będą to loty do stolicy Węgier, Budapesztu oraz Lille we Francji.

Inaugurację obu połączeń zaplanowano na 1 listopada. Ryanair, który w Krakowie posiada swoją bazę operacyjną, będzie latał do Budapesztu trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki, a do Lille - dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki.

"Mamy nadzieję, że dzięki tym dwóm połączeniom Kraków i Małopolska zyskają kolejnych turystów z nad Dunaju i Flandrii" - wskazał w poniedziałek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Jak podkreślił, krakowskie lotnisko cieszy się ze wzrastającego ruchu pasażerskiego w sezonie letnim, ale o tym, jak szybko branża lotnicza powróci do dobrej kondycji sprzed pandemii, zadecydują także najbliższe jesienne i zimowe miesiące.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył blisko 2,6 mln pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym roku ruch na lotnisku rośnie z miesiąca na miesiąc - w lipcu było to blisko 383,4 tys. pasażerów.

Krakowskie lotnisko w obecnie obowiązującej letniej siatce połączeń ma ponad 140 połączeń - w tym 10 nowych - do 32 krajów, które obsługuje 19 linii lotniczych.

