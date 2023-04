Kraków będzie miał połączenie lotnicze z tureckim kurortem Antalya

Kraków będzie miał bezpośrednie połączenie lotnicze z kurortem Antalya w Turcji. Uruchomi je od 3 maja tamtejszy przewoźnik SunExpress. Będzie to drugi - po Stambule – turecki kierunek uruchamiany w tym sezonie letnim ze stolicy Małopolski.

Jak przekazał w czwartek Kraków Airport, loty na trasie Antalya-Kraków wystartują 3 maja br. i będą się odbywały trzy razy w tygodniu. Prezes krakowskiego lotniska Radosław Włoszek wskazał, że dzięki nim polscy turyści zyskają dogodne połączenie do popularnych kurortów Riwiery Tureckiej.

"Mamy nadzieję, że połączenie to pozwoli także na odkrywanie przez tureckich turystów magii Krakowa i Małopolski" - dodał Włoszek.

Połączenie do portu lotniczego Antalya będzie drugim - po Stambule - tureckim kierunkiem uruchamianym w tym sezonie letnim. Loty na trasie do Stambułu uruchomi polski narodowy przewoźnik PLL LOT od 27 kwietnia tego roku. Rejsy w obu kierunkach będą odbywać się we wtorki, czwartki i niedziele.

Połączenia pomiędzy Krakowem i Stambułem będą wykonywane we współpracy z Turkish Airlines w ramach partnerstwa sojuszu Star Alliance.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W całym 2022 r. port obsłużył blisko 7,4 mln pasażerów. Był to drugi wynik w historii lotniska. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.

W zakończonym pierwszym kwartale 2023 r. lotnisko obsłużyło blisko 1,9 mln osób.

W obowiązującym letnim rozkładzie lotów przewoźnicy operujący z krakowskiego lotniska oferują 144 połączenia, w tym dziewięć nowych do 106 miast w 33 krajach.

