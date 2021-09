Kraków: Betonowanie największego przęsła nowego mostu kolejowego nad Wisłą

Wykonawca rozpoczął w środę betonowanie największego przęsła nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Krakowie znajdującego się na modernizowanej linii średnicowej. Jak wskazują przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych, jest to kluczowy etap budowy tej przeprawy.

Budowa trzech mostów kolejowych nad Wisłą jest jednym z najważniejszych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice, która trwa od lipca 2017 r.

Jak poinformował Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, betonowanie największego przęsła nowego mostu kolejowego w Krakowie potrwa ponad 20 godzin.

"Skrupulatnie zaplanowana operacja rozpoczęła się tuż po 5 rano i potrwa do późnych godzin nocnych. W tym czasie wykonawcy wyleją na płytę mostu ok. 1,2 tys. m sześc. betonu, co odpowiada ilości mieszczącej się w przeszło 130 betonowozach. Podawany jest on równocześnie z obydwu brzegów i sąsiedniego mostu przez cztery pompy" - relacjonował przedstawiciel PLK.

Według niego akcji, ze względów technologicznych, nie można przerwać, a beton musi być wylewany w ściśle określonych warunkach atmosferycznych.

Gdy materiał stężeje wykonawcy przystąpią do montażu stalowych elementów konstrukcji. W sumie most będzie się składał z trzech łukowych przęseł. Znajdą się na nim dwa tory kolejowe, przeznaczone przede wszystkim dla pociągów dalekobieżnych, które będę pokonywać Wisłę z prędkością 100 km/h. Obiekt będzie gotowy w pierwszej połowie 2022 roku.

Cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że nowe mosty kolejowe w Krakowie to wyższa jakość podróży pociągiem.

"Dzięki tej inwestycji istotnie skróci się czas przejazdu pociągów. Realizacja tego zadania da nowe możliwości dla rozwoju kolei aglomeracyjnej, z której pasażerowie korzystają coraz chętniej" - wskazał.

Zdaniem Ireneusza Merchela, prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych, inwestycja w Krakowie nie tylko poprawi warunki podróży, ale również stanie się nową wizytówką miasta. "Nowe mosty kolejowe nad Wisłą pozytywnie wpiszą się lokalny krajobraz" - ocenił Merchel, cytowany w komunikacie.

W sumie nad Wisłą zaplanowano trzy mosty kolejowe. Po pierwszym już jeżdżą pociągi. Pozostałe dwa są w budowie. Ostatnia przeprawa będzie podzielona na część dla pociągów, oraz pieszych i rowerzystów.

W ramach inwestycji powstały także nowe, 850-metrowe estakady w miejsce usuniętego nasypu ziemnego, biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej, na których znajdą się dodatkowe dwie pary torów, a także stacje kolejowe. W sumie PLK przebudowują odcinek torów o łącznej długości 20 kilometrów. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h.

Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl