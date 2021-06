Kraków: Centrum biznesowe Shell zatrudni co najmniej 400 pracowników

Blisko 100 mln zł zainwestuje koncern Shell w rozbudowę swojego centrum biznesowego w Krakowie. Planowane jest rozszerzenie działalności, co skutkować będzie zatrudnieniem co najmniej 400 pracowników. Projekt skorzysta ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Shell Business Operations Kraków (SBO) jest jednym z pięciu tego typu ośrodków koncernu energetycznego na świecie. Krakowski zespół tworzy ponad 4,4 tys. pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i wspieranie globalnych operacji firmy w kilkunastu linach biznesowych dotyczących m.in. finansów, podatków, księgowości, zaopatrzenia, zakupów, HR czy obsługi klienta.

Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków poinformowała w środę, że w ramach nowych inwestycji w krakowskim centrum powstaną dwa nowe kierunki. Jeden z nich to zaawansowane usługi biznesowe z planowanym zatrudnieniem 250 pracowników, którzy docelowo poprowadzą procesy w obszarach IT, Data Quality, raportowania i analizy, komunikacji czy operacji podatkowych.

Drugi kierunek, doskonałości procesów biznesowych, skupi 150 pracowników wspierających takie działające już w ramach SBO, obszary jak: obsługa klienta, dostawy środków smarnych, logistyka, HR czy IT.

Realizacja obu inwestycji właśnie się rozpoczyna. Koszty kwalifikowane planowanych inwestycji to blisko 100 mln zł. Będą one realizowane przy wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

"Nowo otrzymane wsparcie w rozwoju pozwoli nam dalej rozbudowywać kompetencje centrum i przyciągać do niego kolejne zaawansowane procesy biznesowe, których obecność sprzyja rozwojowi zarówno małopolskiej, jak i krajowej gospodarki" - wskazała Pocztowska.

Według niej stały rozwój Shell i innych globalnych inwestorów świadczy o tym, że Kraków stał się jednym z bardziej atrakcyjnych punktów na światowej mapie destynacji inwestycyjnych, także dzięki otwartości na dialog z inwestorami.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie) zarządza Krakowski Park Technologiczny. W sumie spółka ta od momentu wprowadzenia Polskiej Strefy Inwestycji wydała ponad 100 decyzji o wsparciu firm w oparciu o te przepisy. Od tego czasu firmy zadeklarowały ok. 4,5 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie ok. 4,4 tys. miejsc pracy. Większość inwestycji to projekty polskie małych i średnich przedsiębiorców. W ostatnim czasie inwestycję za 95 mln euro ogłosił w podkrakowskich Niepołomicach niemiecki producent ciężarówek MAN Truck & Bus.

