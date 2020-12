Kraków chce zbadać możliwości budowy linii tramwajowej wzdłuż Alei Trzech Wieszczów

Władze Krakowa chcą sprawdzić możliwości przebiegu nowej linii tramwajowej wzdłuż Alei Trzech Wieszczów, jednej z głównych arterii komunikacyjnych w centrum miasta. Ogłoszono właśnie postępowanie na opracowanie wielowariantowej koncepcji tej trasy.

Jak poinformował we wtorek Urząd Miasta Krakowa, powstępowanie dotyczy odcinka od Nowego Kleparza do pl. Inwalidów. Na sporządzenie dokumentu zarezerwowano kwotę 975 tys. zł. Oferty można składać do 29 stycznia.

Opracowany dokument powinien zawierać zakres niezbędnej przebudowy jak również rozbudowy układu drogowego (w tym m.in. al. Mickiewicza, Słowackiego, ulic: Królewskiej, Karmelickiej, Długiej, Prądnickiej i Kamiennej wraz ze skrzyżowaniami) oraz infrastruktury technicznej.

Opracowanie swoim zakresem powinno uwzględniać potrzeby ruchu: pieszego, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Zgodnie z założeniem, rozwiązania dotyczące transportu publicznego powinny być priorytetowe - przed ruchem samochodów indywidualnych.

"Planowana do sporządzenia koncepcja pozwoli na analizę potencjalnych przebiegów linii tramwajowej w tym rejonie miasta w dalszej przyszłości" - wskazano.

Wybrany wykonawca ma sporządzić minimum pięć wariantów przebiegu linii tramwajowej na odcinku Nowy Kleparz - Plac Inwalidów. Rozważany będzie jej przebieg zarówno w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie Aleje Trzech Wieszczów, jak i w w obrębie jezdni tej arterii. Ostatnia możliwość to przebieg torowiska w tunelu pod Alejami.