Kraków: Do jesieni w parku Lotników Polskich powstanie ogród deszczowy

W parku Lotników Polskich w Krakowie powstaje ogród deszczowy. Część stawu, będącego elementem kompleksu, jest już gotowa i wypełniła się deszczówką z ostatnich dni. Warta ok. 7 mln zł inwestycja ma się zakończyć jesienią.

Jak powiedział w poniedziałek PAP dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) w Krakowie Piotr Kempf, teren ogrodu deszczowego zajmie staw, nowa roślinność, alejki, pawilon z kawiarnią i przestrzenią do wypoczynku mieszkańców (w tym tarasy drewniane), a także plaża z ławkami i leżakami.

Staw, powstający w miejscu naturalnego zagłębienia, gdzie wiele lat temu znajdował się zbiornik wodny, zajmie powierzchnię 1 ha, a jego średnia głębokość wyniesie 1,5 m. Staw ma być podzielony na trzy części. Pierwsza z nich wypełniła się już deszczówką z ostatnich dni, a dwie pozostałe są na etapie wykończenia i nie są jeszcze szczelne. Oprócz wody z opadów, zbiornik będzie mógł być zasilany deszczówką spływającą z dachu pobliskiej Tauron Areny Kraków. Woda byłaby gromadzona w przypadku nawalnych deszczów i po oczyszczeniu trafiałaby do stawu, a nie do kanalizacji, jak obecnie.

"Staw nie będzie służył do kąpieli, a będzie naturalnym rezerwuarem wody, która może być wykorzystywana do podlewania roślin w przestrzeni miejskiej. Z drugiej strony będzie to oaza przyrody. Cały staw będzie w dużym stopniu porośnięty roślinnością wodną. Myślę, że będzie to miejsce bytowania ptactwa, a przy okazji miejsca do spokojnego wypoczynku krakowian" - podkreślił dyrektor ZZM, zwracając uwagę na ważną rolę zbiornika w czasie susz i odciążenie wodociągów. Staw w ogrodzie deszczowym pomieści łącznie 7 mln litrów deszczówki.

W parku pojawią się gatunki drzew takich jak klon czerwony, metasekwoja, dąb błotny oraz roślin wodnych i mniej znanych roślin szuwarowych: grzybień biały, grążel żółty, przęstka pospolita, oczeret jeziorny, rdestnica połyskująca, łączeń baldaszkowaty, kosaciec żółty, strzałka wodna, pałka wąskolistna, turzyca nibyciborowata, turzyca zwisła, turzyca sztywna.

Inwestycja warta 7 mln zł jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu Life Urbangreen, którego celem jest utworzenie innowacyjnej platformy technologicznej, usprawniającej zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu.

W Krakowie funkcjonuje już ogród deszczowy - w parku Stacja Wisła, a w planach są kolejne m.in. na placu Axentowicza.