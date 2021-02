Kraków: Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła inwestowała w ochronę środowiska

Modernizacje elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin to jedne z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ub.r. przez elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w Krakowie, należącą do Grupy PGE. Firma wykonała także 315 projektów przyłączeniowych.

Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie ocenił w czwartek, że ubiegłym roku elektrociepłownia koncentrowała się głównie na inwestycjach związanych z ochroną środowiska.

Jak wskazał, jednym z kluczowych zadań, które realizowane były w 2020 r. w krakowskiej elektrociepłowni to dostosowanie urządzeń do nowych, rygorystycznych norm środowiskowych BREF/BAT, które zaczną wkrótce obowiązywać. W związku z tym zrealizowano szereg inwestycji - m.in. zmodernizowano elektrofiltry oraz zmodernizowano instalację mokrego odsiarczania spalin.

"Celem prowadzonej w ubiegłym roku modernizacji było jeszcze efektywniejsze obniżenie emisji SO2 przy zastosowaniu najlepszych dostępnych na rynku technik" - wyjaśnił dyrektor.

Zakres prac obejmował modernizację głównego urządzania instalacji tj. absorbera. We wnętrzu została zamontowana dodatkowa półka sitowa zwiększająca efektywność oczyszczania spalin.

"Ponadto przeprowadziliśmy modernizacje szeregu urządzeń pomocniczych oraz dokonano optymalizacji pracy całej instalacji" - dodał Michałek.

Według niego wykonane prace to jeden z etapów modernizacji, która będzie kontynuowana także w bieżącym roku. Wtedy zakończą się pozostałe prace związane z unowocześnieniem pozostałych urządzeń instalacji odsiarczania spalin oraz laboratorium chemicznego.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w zeszłym roku krakowska elektrociepłownia zrealizowała łącznie 315 projektów przyłączeniowych w trzech segmentach rynku: nowych inwestycji, ciepłej wody użytkowej oraz źródeł lokalnych. Przekłada się to na niemal 70 MW mocy termicznych.

Michałek wskazał, że wykonane projekty przyłączeniowe przekładają się również na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki programowi "Ciepła woda bez piecyka" realizowanemu wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (MPEC) kolejne 26 tys. mieszkańców m.in. z Nowej Huty, Prądnika Białego, Kurdwanowa i Prokocimia, zwiększy swoje bezpieczeństwo, zastępując piecyki gazowe w mieszkaniach ciepłą wodą sieciową.

Elektrociepłownia Kraków jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej w tym mieście, gdzie wytwarza ok. 70 proc. ciepła dostarczanego do mieszkań. Należy do PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE - największego w Polsce producenta energii elektrycznej i ciepła.