Kraków: GE Healthcare do końca roku chce zatrudnić 60 specjalistów IT

Firma GE Healthcare do swojego krakowskiego oddziału do końca roku chce zatrudnić 60 specjalistów z branży IT - wynika z informacji przekazanych w czwartek przez firmę. W poprzednim kwartale przyjęto tam już 40 osób.

GE Healthcare Poland Digital Technology Hub w Krakowie, technologiczny oddział firmy medycznej GE Healthcare, zrekrutuje ekspertów IT z obszaru inżynierii i analityki danych, inżynierii oprogramowania, architektury chmurowej, platformy Salesforce.

Jak dodano, zatrudnienie specjalistów jest związane z rozwojem firmy i zmianami zachodzącymi w obszarze medycyny cyfrowej, spowodowanymi m.in. pandemią koronawirusa.

"Cieszymy się, że możemy lokalnie rozwijać nasz biznes i zatrudniać najlepszych specjalistów, stając się strategiczną lokalizacją, skupiającą talenty w obszarze IT w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka-PAP)" - powiedział Łukasz Domoradzki z krakowskiego oddziału GE Healthcare.

Krakowski oddział poszukuje osób z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem, które będą samodzielnie zarządzać projektami. Firma podała, że możliwy jest zdalny tryb pracy, co stwarza możliwości aplikowania osobom mieszkającym poza Krakowem.

GE Healthcare Poland Digital Technology Hub odpowiada za transformację cyfrową producenta sprzętu medycznego m.in. w zakresie sprzedaży, zarządzania łańcuchem dostaw oraz analizy danych. Krakowski oddział rozwija obecnie zespoły, które opracowują i dostarczają klientom biznesowym cyfrowe rozwiązania, wykorzystujące sztuczną inteligencję i pozwalające usprawniać przepływ danych w szpitalach oraz zwiększyć produktywność placówek.

Firma zatrudnia ok. 47 tys. pracowników na całym świecie.

