Kraków: GUP wypłacił tylko 20 proc. dostępnych środków w ramach bezzwrotnej dotacji branżowej

Niespełna 20 proc. środków, które mogą trafić do przedsiębiorców z Tarczy Antykryzysowej w ramach bezzwrotnej dotacji branżowej w wysokości 5 tys. zł wypłacił do tej pory Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Wsparcie to zostanie zakończone w sierpniu.

Grodzki Urząd Pracy po raz kolejny rozesłał informację o pomocy do przedstawicieli otoczenia biznesu branż uprawnionych do skorzystania z tego właśnie wsparcia.

"Liczyliśmy się z możliwością złożenia nawet blisko 70 tys. wniosków. Jednak od momentu wejścia w życie pierwszego rozporządzenia pozwalającego na skorzystanie z dotacji, wpłynęło do nas jedynie 11 689 wniosków. Wśród nich są takie firmy, które już kilkukrotnie skorzystały z tej formy pomocy. To niespełna 20 proc. środków, które wciąż mogą trafić do krakowskich przedsiębiorców" - poinformował w czwartek dyrektor GUP w Krakowie Marek Cebulak.

Jak przypomniał, czasu na skorzystanie z tej formy pomocy jest coraz mniej; ponadto z miesiąca na miesiąc będzie stawała się ona coraz mniej dostępna, ponieważ w jednym miesiącu można złożyć tylko jeden wniosek, a wsparcie zostanie zakończone w sierpniu.

"Jak wskazują statystyki, w Krakowie ponad 80 proc. uprawnionych firm nie złożyła jeszcze wymaganych dokumentów. To oznacza realną kwotę 50 mln zł miesięcznie wciąż oczekującą na transfer i mogącą zasilić konta krakowskich przedsiębiorców, nadal borykających się z kryzysem" - dodał dyrektor urzędu.

Wskazał, on że z zapytań jakie krakowscy przedsiębiorcy kierują do urzędu wynika, iż nowa dotacja branżowa często mylona jest z mikropożyczką (która była jednorazowa), ponieważ obydwie formy pomocy opiewają na taką samą kwotę - 5 tysięcy złotych.

Podstawowym kryterium dla uzyskania dotacji jest prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. oraz w dniu składania wniosku. Należy również zadeklarować spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku względem wcześniejszego miesiąca lub tego samego miesiąca w roku 2020 lub lutym bądź wrześniu 2020 r. Dodatkowo główne PKD musi zawierać się na liście 65 PKD wymienionych w ustawie.

Co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców - dotacja jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów umarzana (jedyny warunek - utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania wsparcia); pieniądze można wydać na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą.

Uzyskanie dotacji w wysokości 5 tys. zł nie blokuje pozostałych narzędzi Tarczy Antykryzysowej, z którymi ta forma wsparcia może być łączona. "Apeluję do wszystkich - jeżeli masz wśród znajomych osoby samozatrudnione, czy też prowadzące mikro lub małą firmę - sprzedawców żywności, napojów, odzieży, obuwia, przedstawicieli branży kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, filmowej i fotograficznej lub kierujące restauracjami i lokalami gastronomicznymi albo pilotów wycieczek, przewodników turystycznych lub fizjoterapeutów - powiedz im o możliwości uzyskania pomocy" - podkreślił Cebulak.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił również specjalną infolinię konsultacyjną; konsultanci są dostępni codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45:00 - 14:45, pod numerami telefonów: 12 68 68 024, 12 68 68 122, 12 68 68 123, 12 68 68 023.

