Kraków: Hotel Royal przejmie funkcję izolatorium

Znajdujący się w centrum Krakowa Hotel Royal, należący do państwowej spółki Polski Holding Hotelowy, zostanie przekształconyw izolatorium dla osób chorych na Covid-19, które przechodzą zakażenie łagodnie i nie wymagają leczenia w szpitalu.

Do tej pory funkcję izolatorium w Krakowie pełnił Hotel Wyspiański, ale umowa w tej sprawie zawarta z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, właśnie wygasła.

Krakowski Hotel Royal od kwietnia był wykorzystywany jako baza noclegowa dla kadry medycznej Szpitala Uniwersyteckiego, w którym leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-Cov-2.

"Choć nie zakładaliśmy wcześniej takiego scenariusza, w momencie gdy wojewoda małopolski zwrócił się do nas z prośbą o pomoc, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu kadry medycznej w Krakowie. Naturalnym wyborem obiektu pod izolatorium był dla nas hotel Royal, który od samego początku pandemii pełnił funkcję hotelu dla medyków. Mimo że w hotelu odnotowaliśmy dynamiczny wzrost rezerwacji, to w zaistniałej sytuacji bez wahania zdecydowaliśmy się pomóc" - zakomunikował w czwartek prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik poinformował, że obiekt zacznie pełnić funkcję izolatorium od 6 lipca. "Od początku walki z pandemią Polski Holding Hotelowy mocno nas wspierał. Nieodmiennie przekonywaliśmy się o gotowości do pomocy, a także o tym, co w tej walce było szczególnie istotne. Mianowicie o elastyczności działań. Taki wymiar miało szybkie i sprawne przekształcenie hotelu Royal w hotel dla medyka i taki charakter ma też to, że hotel ten będzie pełnił funkcję izolatorium" - dodał.

Izolatorium będzie obsługiwane przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Przygotowano w nim 63 pokoje, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.

W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Obsłudze izolatorium zostaną zapewnione środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.