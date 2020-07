Kraków i Trójmiasto deklarują współpracę promocyjną w letnim sezonie turystycznym i po jego zakończeniu. Materiały promujące Kraków ukazały się już w biuletynie miejskim Sopotu. Także Kraków planuje w swoich materiałach reklamować Sopot, Gdańsk i Gdynię.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na czwartkowym briefingu w Krakowie przez władze tego miasta i Sopotu współpraca w czasie pandemii ma szczególny wymiar i ma ożywić kulturalnie i gospodarczo miasta.

W deklaracji o współpracy władze Krakowa i Trójmiasta napisały: "Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek przyczyni się do wzrostu zainteresowania różnorodną ofertą naszych miast, a tym samym do pobudzenia popytu na usługi oferowane przez sektor kultury i lokalnych przedsiębiorców.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że większość respondentów, którzy zdecydują się w wakacje na wyjazd poza swoje miejsce zamieszkania, wybierze tereny o charakterze wypoczynkowym - rejony nadmorskie, pojezierza oraz góry.

"W tym porozumieniu chodzi zatem o to, by północ i południe Polski zwarły swoje promocyjne szeregi i wzajemnie sobie pomogły w tym trudnym dla miast i branży turystycznej momencie" - powiedział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Jak dodał, nad morzem będą organizowane wydarzenia kulturalne "rodem z Krakowa", trwają też rozmowy z krakowskim artystami, aby wystąpili w Trójmieście.

Z kolei wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreśliła m.in., że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dlatego Sopot w swojej kampanii informacyjnej będzie zachęcał szczególnie do spędzania czasu wolnego aktywnie w plenerach.

"Sopot to także piękne lasy, hipodrom, kilometry ścieżek rowerowych, błonia czy parki" - mówiła.

Hasło kampanii, którym nadmorski kurort ma się promować także w Krakowie, to Sopot Naturalnie Kulturalny - miasto zachęca tym hasłem do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w zielonych przestrzeniach, a także na plażach.

"Jakże aktualnie brzmią dzisiaj te słowa i jak ważne jest, by deptaki, rynki i bulwary były znów pełne gości, by przybywało inicjatyw społecznych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, by móc swobodnie wybierać z różnorodnej oferty spędzania wolnego czasu. W tym celu będziemy działać i wzajemnie promować nasze miasta" - powiedziała wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.