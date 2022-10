Kraków: Kilkunastu polskich wydawców podpisze "Konwencję krakowską"

Kilkanaście wydawnictw podpisze w piątek „Konwencję krakowską” - dokument określający zasady współpracy między wydawcami a twórcami, którego celem jest podniesienie standardów we wzajemnych relacjach, w tym zadbanie o prawa autorów i tłumaczy.

Konwencja zawiera spis dobrych praktyk, do których przestrzegania zobowiązują się jej sygnatariusze. Zawarte w niej zasady mają pomóc w zadbaniu o prawa twórców, budowaniu zdrowego rynku książki, a także odpowiadać na współczesne problemy podmiotów na nim działających, w tym wydawców, bibliotekarzy i księgarzy. Jak informuje Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, dokument podejmuje m.in. kwestie prawa autorskiego, rozwoju publikacji cyfrowych i sytuacji autora w świecie cyfrowym, relacji wydawnictw i bibliotek oraz dalszego rozwoju rynku książki. Dokument jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Unia Literacka, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury oraz Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

"Takie +fair trade+ dla rynku książki jest od lat już dyskutowane w ramach Kongresu Książki. To inicjatywy, które wychodzą od samego rynku książki, a my jako zespół Krakowa Miasta Literatury UNESCO wychwytujemy te sygnały i staramy się budować branżę, która ze sobą współpracuje, wypracowuje razem standardy, rywalizuje na autorów i tytuły, ale jednak ma wspólne obowiązki na rzecz zdrowego ekosystemu książki" - mówi PAP Robert Piaskowski. "Uważamy to za też swój obowiązek, żeby ten zdrowy, zrównoważony rynek książki pielęgnować we współpracy ze wszystkimi ogniwami. Inaczej przetrwają tylko duzi gracze, a chodzi nam o pewnego rodzaju równowagę" - dodaje.

Organizowany od trzech lat w ramach Festiwalu Conrada Kongres Książki to cykl spotkań poświęconych rynkowi książki adresowanych do samej branży i do szerokiego grona odbiorców. W tym roku Kongres odbywać się będzie w Pałacu Potockich, a także na trwających właśnie w Krakowie Targach Książki. To właśnie tam w uroczysty sposób zostanie podpisana "Konwencja krakowska". Wydawcy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na tym rynku złożą pod nią podpisy w EXPO Kraków w piątek o godz. 15.

"Zależy nam na wypracowaniu standardów pracy pomiędzy wydawcami i twórcami - pisarzami, tłumaczami, redaktorami" - podkreśla w rozmowie z PAP Urszula Chwalba, kierowniczka Działu Literackiego, która odpowiada za realizację programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Dodaje też, że wsparcie tych branż jest jednym z filarów KMLU.

"Praca nad Kongresem Książki trwa cały rok. Jako Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO, przez cały rok spotykamy się ze stowarzyszeniami twórczymi i wydawcami, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, co jest ważne dla branży, co moglibyśmy wspólnie zrobić dla polepszenia warunków pracy, jak reagować na to, co się dzieje na bieżąco na rynku książki. Podczas tych spotkań zrodził się pomysł konwencji" - wyjaśnia.

W zamian za deklarację przestrzegania praktyk zawartych w konwencji jej sygnatariusze będą mogli liczyć na wsparcie promocyjne. Obecnie trwają prace nad specjalnym znakiem, którym od przyszłego roku będą wyróżniani wydawcy.

