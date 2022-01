Kraków: Koniec przebudowy ul. Kostaneckiego, w piątek przywrócony ruch

Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulicy Kostaneckiego w Krakowie-Prokocimiu, prowadzącej do szpitala dziecięcego i do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Od piątku ruch na tej trasie zostanie przywrócony.

Informacje o tym podał w środę krakowski magistrat. Przebudowa ul. Kostaneckiego była pierwszym etapem modernizacji układu drogowego w Prokocimiu w rejonie placówek szpitalnych. Rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie Jan Machowski podkreślał w rozmowie z PAP, że celem prac jest przede wszystkim poprawa dojazdu do szpitali.

Wartość przebudowy ul. Kostaneckiego to prawie 6 mln zł. Roboty trwały od marca ubiegłego roku. Wymieniono instalacje podziemne, przebudowano chodniki, utworzono ścieżkę rowerową. Dzięki poszerzeniu pasa ulicy powstała droga dla karetek i komunikacji autobusowej. Projekt przewiduje nasadzenia ponad 3 tys. krzewów róż i 30 drzew.

Drugi etap modernizacji układu drogowego w Prokocimiu to rozbudowa ulic Jakubowskiego i dr Marii Orwid. Prace przy chodnikach w tych miejscach rozpoczęły się w lecie ub.r., a w lutym ruszą prace przy samej jezdni, co spowoduje utrudnienia w ruchu. Ten etap ma się zakończyć w drugiej połowie roku. Plan przedsięwzięcia zakłada m.in. budowę trzech rond oraz powiększenie pętli autobusowe, dzięki czemu zwiększy się liczba kursów w okolice szpitali. Wartość zadania to ok. 10,3 mln zł.

