Kraków: Konkurs dla przewodników na atrakcyjne trasy zwiedzania miasta

Pod hasłem "Kraków tam i z powrotem" Muzeum Krakowa ogłosiło konkurs dla przewodników miejskich na opracowanie oryginalnych tras zwiedzania, które byłyby atrakcyjne dla mieszkańców.

"W dobie pandemii to krakowianie stali się głównymi odbiorcami oferty kulturalnej i turystycznej. W pewien sposób wypełniają lukę po wielu milionach turystów z zagranicy i spoza Krakowa" - podkreśla Katarzyna Winiarczyk, koordynatorka Centrum Działań Społecznościowych "Jestem Kraków" w Muzeum Krakowa.

"Po latach utyskiwania na turystów zagarniających Kraków, krakowianie mają go wreszcie dla siebie! Czy i w jaki sposób zechcą skorzystać z tej okazji? Czy odkryją Kraków na nowo? Czy własne miasto może być dla nich równie atrakcyjne, jak zagraniczne, nierzadko egzotyczne wyprawy? W jaki sposób możemy dodatkowo zachęcić ich do poznawania, odkrywania miasta, w którym spędzają większość swego życia? - te pytania zadajemy sobie, ale też zaproszonym do współpracy przewodnikom" - dodaje Winiarczyk.

Przewodnicy, którzy wezmą udział w konkursie, mają zaplanować trasy: rodzinną, dla dwojga (miejsca romantyczne), dla belfra z klasą, dla biegacza i/lub cyklisty oraz "trasę jak okrasa" - to kategoria otwarta, w której nie wskazano grupy odbiorców ani ograniczeń czasowych.

Jak napisano w regulaminie, scenariusz trasy powinien nawiązywać do miejsc lokalnych, które nie są powszechnie znane, a mogą stanowić alternatywę dla charakterystycznych obiektów turystycznych Krakowa. Sugerowany czas zwiedzania to trzy godziny.

We wszystkich kategoriach wyróżnione zostaną po trzy najciekawsze propozycje. Zostaną one udostępnione mieszkańcom w przystępnej formie, choć na razie nie zapadła jeszcze decyzja, czy przewodnik będzie miał wersję drukowaną, czy elektroniczną.

Prace można nadsyłać do 3 czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 czerwca. Autorzy wyróżnionych prac dostaną po 500 zł honorarium.

Konkurs wpisuje się w szerszą kampanię prowadzoną przez miasto i Krakowskie Biuro Festiwalowe: "Bądź turystą w swoim mieście - zwiedzaj Kraków". Ma ona zachęcić mieszkańców, by korzystali z oferty lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza sektora turystyki, mocno dotkniętego skutkami epidemii koronawirusa.

Akcja jest promowana w mediach społecznościowych i cyfrowych. Po złagodzeniu obostrzeń w ramach kampanii zaplanowano trzy rodzaje działań: wydarzenia otwarte, czyli zaktualizowane trasy zwiedzania i spacery tematyczne po mieście, warsztaty u lokalnych przedsiębiorców oraz dzielenie się zdjęciami i materiałami z tych wydarzeń w mediach społecznościowych, by pokazać, że Kraków jest otwarty, gościnny i przygotowany na powrót do nowej rzeczywistości.

Za realizację kampanii odpowiada Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Wydziałem Turystyki, Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.