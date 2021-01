Kraków: Mieszkańcy Pleszowa zyskali dostęp do sieci gazowniczej

Ok. 160 domów w krakowskim Pleszowie zyskało dostęp do sieci gazowniczej dzięki rozbudowie gazociągu wykonanej przez Polską Spółkę Gazownictwa. Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inwestycja pozwoliła nadrobić kilkudziesięcioletnie zaległości.

"Wreszcie, po kilkudziesięcioletniej batalii, sieć gazowa w krakowskim Pleszowie jest dostępna i będzie się nadal rozbudowywać" - powiedział Adamczyk, który w poniedziałek wizytował rejon inwestycji.

Jak podkreślił, umożliwienie mieszkańcom dostępu do paliwa gazowego z gazociągu ma szczególne znaczenie w Krakowie, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa, zakazująca używania do ogrzewania domów paliw stałych.

Dyrektor oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Paweł Firlej poinformował, że w ramach inwestycji została wybudowana i oddana do użytku sieć gazownicza od ul. Branickiej do centrum Pleszowa. Łączna długość ułożonego gazociągu to 4,3 km, a wartość zadania przekracza 4 mln zł.

Do tej pory do sieci przyłączono 53 klientów, spośród około 140, którzy złożyli wnioski. W sumie dostęp do sieci gazowniczej uzyskało ok. 160 domów na terenie Pleszowa.

"Mieszkańcy sukcesywnie decydują się na podpisywanie umów, także pod wpływem sąsiadów, którzy już mają gaz. Liczymy, że docelowo wszyscy posiadający możliwości techniczne będą przyłączeniu do gazociągu" - zaznaczył przedstawiciel zakładu gazowniczego.

Obecnie sieć jest zasilania gazem od strony Sandomierza. Po ukończeniu trwającej obecnie budowy gazociągu od ul. Igołomskiej od ul. Cementowej o długości 5,2 km sieć zyska dwustronne zasilanie także od strony Krakowa. Nowy gazociąg pozwoli zasilić również inwestycje powstające w nowohuckiej strefie aktywności gospodarczej oraz odbiorców znajdujących się wzdłuż drogi krajowej nr 79.