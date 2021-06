Kraków: Ministrowie transportu Grupy Wyszehradzkiej podpisali deklarację o współpracy

Konieczność dalszej współpracy i wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii negocjacji z UE - to jedne z założeń deklaracji, którą w piątek w Krakowie podpisali ministrowie transportu Grupy Wyszehradzkiej. Polskę na tym szczycie reprezentował szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na dwudniowym spotkaniu w Krakowie pozostałe kraje reprezentowali: minister transportu i budownictwa Republiki Słowackiej Andrej Doleżal, wiceminister transportu Republiki Czeskiej Jan Sechter, zastępca sekretarza stanu ds. transportu w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier Peter Toth.

Podczas piątkowego briefingu podsumowującego szczyt ministrowie podpisali wspólną deklarację o współpracy w zakresie rozwoju transportu kolejowego w reprezentowanych przez nich państwach; następnie Polska symbolicznie przekazała prezydencję Węgrom.

Podsumowując spotkanie szef polskiego resortu infrastruktury ocenił je jako "bardzo owocne". "Uaktualniliśmy informacje o wspólnych projektach infrastrukturalnych, podpisaliśmy wspólny dokument na temat współpracy w transporcie kolejowym, omówiliśmy kwestię przygotowań do rewizji sieci TEN-T" - zadeklarował.

Adamczyk wskazał, że "przedmiotem troski" jest podjęcie wspólnych działań, które pozwolą "skutecznie i z sukcesem" uczestniczyć w "rewizji sieci TEN-T i wpisać do sieci bazowej kolejne korytarze komunikacyjne, tak ważne z punktu widzenia naszych państw i gospodarek".

Polski minister przypomniał, że już podczas grudniowego spotkania online "zostały określone korytarze komunikacyjne", które otrzymają wsparcie. Wśród nich znajduje się m.in. Via Carpatia, koleje dużych prędkości, kanał wodny Dunaj-Odra-Łaba i Centralny Port Komunikacyjny.

"Dzisiaj omówiliśmy stan przygotowań w każdym z naszych państw, uzgodniliśmy również współpracę w zakresie finalizowania naszych działań w Komisji Europejskiej we wrześniu 2021 roku" - zapewnił Adamczyk.

Jako ważne minister infrastruktury wymienił działanie zmierzające do rozwoju kolei, po to, żeby równomiernie rozwijała się w każdym z państw. "To, co dla nas dzisiaj najważniejsze, to wsparcie sektora kolejowego po pandemii i uczynienie go bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych rodzajów transportu" - wskazał minister.

Z kolei zastępca sekretarza stanu ds. transportu w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier wskazał, że kluczowe jest kontynuowanie podjętych już działań także za czasów prezydentury jego kraju.

"Oczywiście przed nami bardzo wiele zadań. Musimy rozwijać infrastrukturę w naszych krajach, ale także musimy negocjować z Unią Europejską zasady rozwoju sieci TEN-T" - podkreślił Peter Toth. Zwrócił jednak uwagę na determinację wszystkich krajów w tej kwestii.

Ten sam temat w swoim wystąpieniu poruszył minister transportu i budownictwa Republiki Słowackiej. Ponadto Andrej Doleżal mówił także o współpracy między jego krajem a Polską.

"Wczoraj prowadziliśmy także rozmowy bilateralne, dotyczące współpracy między naszymi krajami; to były sprawy, które w szczególny sposób dotyczą Polski i Słowacji, kwestie, które odnoszą się do drogi Via Carpatia, ale także do drogi D3" - podkreślił minister. Zapewnił, że strona słowacka będzie chciała przyśpieszyć działania w realizacji pierwszej z tych inwestycji.

Z kolei wiceminister transportu Republiki Czeskiej zapewnił, że dla obywateli jego kraju współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej "jest czymś naturalnym".

Zdaniem Jana Sechtera najwyraźniej przejawia się ona w obszarach transportu i infrastruktury, a to, czy państwa potrafią wypracowywać porozumienie, staje się bardzo szybko zauważalne. "Jest widoczne, że nasi politycy są w stanie współpracować, a jeszcze jesteśmy w stanie ustalić z Komisją Europejską finansowanie na kolejnych dziesięć lat" - podkreślił polityk.

