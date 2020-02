Kraków: Mniej interwencji policji dzięki programowi odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

O 7 proc. zmalała liczba interwencji policji w rejonie sklepów, które prowadziły nocną sprzedaż alkoholu. To, jak informuje magistrat, efekt programu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu - 154 sklepy uczestniczące w nim nie sprzedają w nocy alkoholu.

"Już teraz można stwierdzić, że porozumienie przynosi oczekiwane skutki. Komenda Miejska Policji w Krakowie przeprowadziła analizę interwencji w rejonie placówek, które przystąpiły do porozumienia. Porównano liczbę interwencji w okresie: czerwiec-sierpień i wrzesień-listopad, czyli trzy miesiące przed wejściem w życie umowy społecznej i trzy miesiące po jej wejściu. Ogólna liczba podejmowanych przez policję interwencji w rejonie tych placówek spadła o 7 proc." - czytamy w komunikacie prasowym urzędu miasta Krakowa.

W informacji dla dziennikarzy zwrócono też uwagę, że dobrowolne ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu nie wpłynęło w widoczny, negatywny sposób na kondycję finansową przedsiębiorców. "Potwierdza to wynik analizy złożonych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu, które przedsiębiorcy byli zobowiązani złożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w styczniu br." - czytamy.

Program odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu w Krakowie obowiązuje od września ub. r. To porozumienie zawarte pomiędzy władzami miasta a przedsiębiorcami, prowadzącymi detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach porozumienia przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach od 0.00 do 5.30. Kupcy zobowiązali się także do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu wizyjnego oraz zawarcia umowy z firmą ochroniarską, która zapewni instalację przycisku antynapadowego oraz możliwości wezwania grupy interwencyjnej. W porozumieniu zapisano także, że przedsiębiorcy zapewnią miejsce dla wszystkich oczekujących klientów wewnątrz sklepu i będą reagować na przejawy chuligaństwa i niewłaściwe zachowania.

W zamian za podpisanie porozumienia miasto przekazuje kupcom tytuł "Odpowiedzialnego sprzedawcy", którym mogą oznaczyć swoje sklepy. Miasto ma też promować tych przedsiębiorców w swoich materiałach i na stronie internetowej, organizowało bezpłatne szkolenia dla sprzedawców i zagwarantuje lepszą współpracę ze strażą miejską i policją w celu szybkiego reagowania na incydenty.

Jak dotąd w programie uczestniczą 154 sklepy. Porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować kolejne punkty.

Program obowiązuje przez rok, czyli do 1 września 2020 r. Po tym terminie zostanie przeprowadzona ocena jego skutków, a także podjęta decyzja o jego przedłużeniu lub ewentualnym podjęciu innych działań.