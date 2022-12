Kraków: MPK ogłosiło ponowny przetarg na małe autobusy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie po raz drugi ogłosiło przetarg na dostawę w formie leasingu czterech autobusów mini o długości do 7,6 m. Wrześniowe pierwsze postępowanie w tej sprawie nie powiodło się, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Jak wyjaśnił we wtorek rzecznik MPK Marek Gancarczyk, krakowski przewoźnik chce zamówić pojazdy mini, ponieważ są one potrzebne do obsługi tras, gdzie ze względu na wąskie ulice i drogi nie mogą przejechać standardowe autobusy.

Miniautobusy do 7,6 m długości mają być częściowo z niską podłogą i wyposażone w platformę dla osób poruszających się na wózkach, klimatyzację i monitoring. Silniki pojazdów będą spełniały najwyższą europejską normę Euro 6.

Pod koniec listopada 2022 r. MPK rozstrzygnęło ogłoszony we wrześniu przetarg na dostawę w formie leasingu czterech małych autobusów midi (o długości ok. 9 m), które również mają się poruszać po wąskich ulicach i drogach. Jedyną propozycję złożyło konsorcjum firm Solaris Bus and Coach (lider) oraz Millennium Leasing (członek konsorcjum) na kwotę blisko 8,5 mln zł brutto. Nie złożono żadnych ofert dotyczących również ujętych w zamówieniu autobusów mini (poniżej 8 m).

