Kraków: MPK otrzyma dotację z NFOŚiGW na zakup 20 autobusów elektrycznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie otrzyma prawie 41,7 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji do ich ładowania. Po ich nabyciu flota będzie liczyć 100 elektryków.

Krakowskie MPK podpisało z NFOŚ umowę gwarantującą przyznanie dotacji. Według prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego oznacza to, że środki finansowe potrzebne do zakupu 20 nowych przegubowych bezemisyjnych autobusów oraz 20 ładowarek, w prawie 80 proc. będą pochodzić z bezzwrotnej dotacji. Nowe pojazdy trafią do Krakowa w 2023 roku.

"To kolejna realizowana w Krakowie inwestycja, dzięki której mieszkańcy zyskają komfortowe i bezpieczne pojazdy przyjazne dla środowiska" - wskazał Majchrowski.

Zgodnie z planami nowe autobusy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i porty USB do ładowania smartfonów, a także platformę umożliwiającą wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach. Z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących w pojazdach zostanie zamontowany system głosowego zapowiadania przystanków.

Według zapowiedzi przedstawicieli przewoźnika, przetarg na zakup autobusów zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Po zrealizowaniu tego projektu Kraków będzie miał w swojej flocie w sumie 100 elektryków.

W zeszłym roku przewoźnik zakupił 50 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric, a także taką samą liczbę dedykowanych do każdego pojazdu urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in. Dołączyły one do floty ok. 30 pojazdów elektrycznych, które były już eksploatowane - niektóre od 2016 r.

Wartość kontraktu przekraczała 165,4 mln zł brutto. Na zakup tych pojazdów MPK w Krakowie uzyskało ok. 110 mln zł dotacji z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

