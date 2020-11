Kraków: MPK przywróci do ruchu zabytkowy tramwaj z Norymbergi

Zabytkowy norymberski tramwaj "Zeppelin" przejdzie renowację w Stacji Obsługi i Remontów MPK w Krakowie, umożliwiającą mu w przyszłości jazdę w ruchu i przewożenie pasażerów po ulicach Norymbergi. Będzie to drugi remont tego pojazdu wykonywany w Krakowie.

Jak poinformował rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Marek Gancarczyk, tramwaj dotarł na specjalnej lawecie z Niemiec do bazy remontowej krakowskiego przewoźnika w nocy ze środy na czwartek. Remontowany będzie tam na zlecenie władz Norymbergi.

Norymberski wagon "Zeppelin" z początku XX wieku był eksploatowany w Krakowie od 1941 roku do początku lat 70. zeszłego wieku - pasażerów woził do lat 60., a następnie przez kilka lat był pojazdem technicznym.

Poprzednio ten sam wagon był remontowany w Krakowie w latach 1983-1984 w ramach współpracy z przedsiębiorstwem komunikacyjnym VAG z Norymbergi. W czerwcu 1984 roku zrekonstruowany tramwaj uroczyście przekazano delegacji z tego miasta. Wzbogacił on kolekcję zabytkowych tramwajów w niemieckiej zajezdni St. Peter.

"Był wprawdzie sprawny technicznie, ale niestety nie posiadał wyposażenia wymaganego w ruchu ulicznym przez niemieckie instytucje, nie mógł więc być dopuszczony do jazdy z pasażerami" - wyjaśnił przedstawiciel MPK.

Dlatego - dodał - norymberskie Towarzystwo Przyjaciół Tramwajów, które jest opiekunem tego pojazdu, zdecydowało o powrocie "Zeppelina" do MPK w Krakowie i poddaniu go ponownej renowacji. Tym razem jednak efektem tych prac ma być wyposażenie tego wagonu we wszystkie elementy, wykonane zgodnie z wymaganą technologią, które umożliwią dopuszczenie go do ruchu na ulicach Norymbergi i przewożenie pasażerów. Prace zostały zaplanowane na niemal półtora roku.

"Na tej operacji zyskają także krakowianie. Efektem porozumienia z norymberskim stowarzyszeniem jest też możliwość wykorzystania części tego tramwaju do odbudowy drugiego, dokładnie takiego samego wagonu, który pozostanie w Krakowie i jako pojazd zabytkowy będzie mógł kursować m.in. w ramach Krakowskiej Linii Muzealnej" - zapowiedział przedstawiciel MPK.

Tramwaje "Zeppelin" były produkowane od 1906 roku w Norymberdze. Do Krakowa wagony trafiły w czasie niemieckiej okupacji w 1941 roku. Z Norymbergi wysłano wtedy 10 istniejących wagonów silnikowych i dodatkowo 23 przyczepy. Tramwaje były z powodzeniem wykorzystywano również po wojnie - z eksploatacji zaczęto je wycofywać dopiero w 1959 roku i trwało to do początku lat 70. XX wieku.

Jak przypomniał rzecznik, odbudowa wagonu norymberskiego oznaczonego w Krakowie SN3 przed ponad 35 laty dała początek współpracy pomiędzy miastami Krakowem i Norymbergą, które dziś są miastami partnerskimi. Jego odbudowa zainicjowana przez miłośników niemieckich, zainspirowała także MPK w Krakowie do stworzenia własnej kolekcji historycznych tramwajów i autobusów.