Kraków: MPK wysyła na trasę nowe, najmniejsze autobusy we flocie

Mieszkańcy Krakowa mogą podróżować dwoma nowymi autobusami Karsan o długości około 6 metrów, które są najmniejszymi pojazdami we flocie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Będą one wykorzystywane w ofercie Tele-busa i na trasach z wąskimi uliczkami.

Jak poinformował wiceprezes MPK Mariusz Szałkowski podczas prezentacji pojazdów, od środy jeden z autobusów dołączył do floty wykorzystywanej do obsługi Tele-busa, czyli popularnego w Krakowie autobusu na telefon. Drugi z Karsanów w czwartek zacznie przewozić pasażerów na linii nr 176 Bodzów - Kostrze OSP, charakteryzującej się zarówno bardzo wąskimi drogami, jak i niewielkimi pętlami do zawracania.

"Wysłanie tych niewielkich miniautobusów na te właśnie trasy nie jest przypadkiem. Największą zaletą Karsanów są bowiem niewielkie rozmiary i duża zwrotność. Te cechy znakomicie się sprawdzą na wąskich ulicach, małych skrzyżowaniach i pętlach do zawracania, z którymi muszą sobie radzić kierowcy na linii nr 176" - wyjaśnił wiceprezes.

"Zwrotność miniautobusu dobrze się też sprawdzi na drogach Płaszowa i Rybitw, gdzie funkcjonuje usługa Tele-busa" - dodał.

Autobusy segmentu mini mogą zabrać 21 pasażerów. Kosztowały 812 tys. zł netto. Mają niską podłogę i rozkładaną platformę przy drzwiach dla osób poruszających się na wózkach. Pojazdy zostały także wyposażone w system informacji pasażerskiej, klimatyzację oraz porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych.

