Kraków: MPK zakończyło odbiory techniczne tramwaju Stadler

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie zakończyło w czwartek odbiory techniczne pierwszego z 50 nowych tramwajów zamówionych w ramach kontaktu zawartego z firmą Stadler Polska. Nowy pojazd w najbliższym czasie zostanie skierowany na regularną linię.

Zgodnie z umową podpisaną w 2018 r. wszystkie pojazdy powinny zostać dostarczone do Krakowa do końca 2020 r.

Jak poinformował krakowski przewoźnik, zakończenie odbiorów technicznych pierwszego dostarczonego do Krakowa tramwaju oznacza, że został on dopuszczony do ruchu i mogą się rozpocząć na nim szkolenia motorniczych. Potrwają one kilkanaście najbliższych dni.

W ramach odbiorów technicznych przeprowadzono testy, które polegały m.in. na dokładnym sprawdzeniu systemów napędu, hamowania oraz układów elektrycznych. Tramwaj przeszedł też niezbędne badania i uzyskał pozytywną opinię instytucji uprawnionej do przyznawania homologacji.

Według przekazanych informacji drugi wagon z tej dostawy jest już w Krakowie i przechodzi testy. Kolejne pojazdy są przygotowywane w fabryce Stadlera w Siedlcach.

W sumie w ramach dwóch umów krakowskie MPK zamówiło w firmie Stadler Polska 50 nowych, niskopodłogowych tramwajów. Wszystkie pojazdy mają dotrzeć do stolicy Małopolski do końca 2020 r. Przewoźnik płaci za każdy wagon 7,27 mln zł netto, czyli 363,5 mln zł netto za całość kontraktu. Zakup pojazdów będzie sfinansowany z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na łączną sumę 376 mln zł.

Nowe niskopodłogowe tramwaje będą mieć długość 33,4 m. Zostaną wyposażone w klimatyzację, monitoring, oświetlenie ledowe wnętrza oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. W każdym z tramwajów zostanie zamontowana specjalna platforma, która ułatwi wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym, które poruszają się na wózkach. W środku będą także zamontowane automaty biletowe, a z myślą o użytkownikach telefonów i smartfonów na poręczach zostaną zamontowane porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych.

W zeszłym miesiącu krakowskie MPK podpisało z firmą Stadler następny kontrakt na dostawę 35 kolejnych niskopodłogowych tramwajów. Ich dostawa została zaplanowana na lata 2022-2023. Wartość tej umowy wynosi 293 mln zł netto.