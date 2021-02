Kraków: MPK zyskało dwa 6-metrowe autobusy

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne odebrało we wtorek dwa nowe autobusy Karsan o długości około 6 metrów, które będą najmniejszymi pojazdami we flocie przewoźnika. Będą one wykorzystywane na trasach z wąskimi uliczkami i niewielkimi pętlami.

Jak poinformował rzecznik MPK Marek Gancarczyk, autobusy segmentu midi będą mogły zabrać 21 pasażerów. Kosztowały 812 tys. zł. Posiadają niską podłogę i rozkładaną platformę przy drzwiach dla osób poruszających się na wózkach. Pojazdy zostały także wyposażone w system informacji pasażerskiej, klimatyzację oraz porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych.

"To najmniejsze i najbardziej zwrotne pojazdy w taborze MPK w Krakowie. Największą zaletą tych małych autobusów jest możliwość przejazdu wąskimi uliczkami i przez małe skrzyżowania" - wskazał przedstawiciel przewoźnika.

Pojazdy zostaną skierowane m.in. na linię nr 176 Bodzów - Kostrze OSP, charakteryzującą się zarówno bardzo wąskimi drogami, jak i niewielkimi pętlami do zawracania.