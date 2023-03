Kraków: MPO rozpoczyna wiosenne sprzątanie miasta; prace potrwają ok. 12 tygodni

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie rozpoczęło w czwartek akcję sprzątania ulic i chodników po zimie. Według przewidywań zaplanowane prace z wykorzystaniem zamiatarek, polewaczek i innego sprzętu potrwają około 12 tygodni.

Jak zaznaczył rzecznik MPO Piotr Odorczuk, sprzątanie nie oznacza jeszcze zakończenia akcji "Zima" na krakowskich ulicach, ponieważ w przeszłości zdarzały się opady śniegu nawet w kwietniu. "Pogoda jednak pozwala już na regularne oczyszczanie mechaniczne, przy użyciu wody, bez ryzyka spowodowania gołoledzi" - wskazał.

Do pozimowego porządkowania ulic i chodników zostanie skierowane 330 osób i 130 jednostek sprzętowych - zamiatarek, polewaczek i innych pojazdów specjalistycznych. Takie gruntowne sprzątanie - zapowiedział przedstawiciel MPO - zazwyczaj trwa ok. 10 tygodni, jednak ze względu na pogodę oraz przypadające w międzyczasie święta wielkanocne może potrwać 12 tygodni.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem najpierw sprzątane będą centra komunikacyjne oraz główne ciągi transportowe w mieście. W pierwszym tygodniu pracownicy MPO skupią się przede wszystkim na oczyszczaniu ulic i chodników na Starym Mieście, Podgórzu, Dębnikach, Bronowicach, Płaszowie i Nowej Hucie.

"Oczyszczanie pozimowe jest bardziej czasochłonne i intensywne niż standardowe oczyszczanie podczas miesięcy letnich, które odbywa się według harmonogramu. Każda ulica zazwyczaj jest wielokrotnie zmywana i oczyszczana, ponieważ w wielu przypadkach jeden przejazd jest niewystarczający" - wyjaśnił rzecznik.

Specjalistyczne pojazdy oczyszczające, takie jak zamiatarki i polewaczki, pracują w grupach po 4-5 aut.

Według pracowników MPO główne przeszkody to zazwyczaj pogoda i ruch uliczny. W przypadku ujemnych temperatur w nocy sprzęt sprzątający nie może pracować ze względu na konieczność użycia wody, która może zamarznąć i spowodować gołoledź. Również podczas największego ruchu w godzinach porannych i popołudniowych MPO ogranicza liczbę pracującego sprzętu, aby nie powodować większych korków w mieście.

Szacunkowy koszt pozimowego oczyszczania całego miasta to ok. 5,2 mln zł. Do gruntownego posprzątania jest 2950 km technologicznych (według krawędzi jezdni) ulic oraz 3 mln m sześc. chodników.

