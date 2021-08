Kraków: Nowa organizacja ruchu na ul. Długiej ma usprawnić przejazd tramwajów

Od środy ulica Długa w centrum Krakowa na odcinku od ul. Szlaku do Słowiańskiej będzie strefą ograniczonego ruchu. Zmiany mają usprawnić ruch tramwajów, które zatrzymywały się z powodu źle zaparkowanych aut.

Pod tym względem ulica Długa jest najbardziej uciążliwa w mieście dla motorniczych i pasażerów komunikacji miejskiej. Jeszcze kilka lat temu dochodziło tam do ponad 200 zatrzymań tramwajów rocznie. Składy czekały od 10 do nawet 45 minut na odjazd lub usunięcie źle zaparkowanych aut.

Pierwsze zmiany polegały na wymalowaniu czerwonych linii przy zatokach parkingowych, by kierowcy baczniej przyglądali się, czy parkując nie blokują przejazdu, potem przy niektórych zatokach zamontowano separatory. Od środy zmienia się organizacja ruchu w tym rejonie.

"Najważniejszą zmianą wprowadzoną na ulicy Długiej jest poszerzenie istniejącej strefy ograniczonego ruchu, który w ciągu ulicy teraz obowiązuje od ul. Filipa do Basztowej. Strefa ograniczonego ruchu zostanie rozszerzona o odcinek od ulicy Pędzichów do ulicy Szlak" - mówił Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

"Liczymy, że poszerzenie strefy pomoże w utrzymaniu częstotliwości komunikacji miejskiej w tym rejonie miasta. Płynność przejazdu tramwajów w centrum rzutuje potem na punktualność w innych częściach Krakowa" - dodał Kamil Popiela z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Jak poinformował PAP rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk w tym roku na Długiej z powodu źle zaparkowanych aut tramwaje były zatrzymywane 43 razy i choć to mniej niż jeszcze kilka lat temu, wciąż jest to problem. "Popieramy, każde rozwiązanie, które sprawi, że przejazd nie będzie blokowany. Cierpią z tego powodu pasażerowie, a Długa jest pod tym względem najgorszą ulicą w mieście" - mówił Gancarczyk.

Do do strefy ograniczonego ruchu wjechać będą mogli tylko mieszkańcy z abonamentem postojowym typu K do sektora A1, A2, A3, A4, obsługa techniczna i dostawcy na czas rozładunku (w godz. 18.00-10.00 i 13.00-14.00), rowery, motocykle, hulajnogi, dorożki konne, korpus konsularny, korpus dyplomatyczny, taksówki, poczta, służby specjalne, służby miejskie, oznakowana pomoc medyczna, dojeżdżający na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego oraz osoby posiadające zezwolenie zarządcy drogi.

