Kraków: Nowe elektryczne autobusy wyjechały na ulice miasta

Nowe przegubowe elektryczne autobusy wyjechały na ulice Krakowa. Skorzystać z nich mogą pasażerowie linii nr 503 (Nowy Bieżanów Południe-Górka Narodowa) – poinformował w sobotę magistrat.

Na początku pojazdy mają jeździć tylko w weekendy, a po kolejnych dostawach także w dni powszednie.

Miasto przeznaczyło 110 mln zł dotacji unijnej na zakup bezemisyjnych autobusów "Urbino 18 electric", których do połowy roku będzie w Krakowie 50.

Pierwsze pojazdy z tego kontraktu wyjechały na ulice miasta 18 marca na linię nr 179 (Osiedle Kurdwanów-Dworzec Główny Zachód). Jeden "elektryk" kursuje już też na linii 173 (Nowy Bieżanów Południe-Azory). W tym roku te autobusy pojawią się jeszcze na linii 144 (Rżąka-Azory).

Nowe autobusy będą kursować tylko na tych liniach, których trasa przebiega przez Aleje Trzech Wieszczów, czyli tam, gdzie są największe przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

Pojazdy napędzane są za pomocą osi ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Zostały konstrukcyjnie przygotowane do ładowania na dwa sposoby: poprzez czteropolowy pantograf dachowy umieszczony nad pierwszą osią pojazdu lub za pomocą złącza typu plug-in. Mają monitoring, system informacji pasażerskiej, klimatyzację, ładowarki USB. Przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

Łącznie w połowie roku w mieście będzie prawie 80 bezemisyjnych autobusów. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne złożyło wniosek do programu Zielony Transport Publiczny o dofinansowanie zakupu kolejnych 40 przegubowych autobusów elektrycznych. Jeżeli zostanie on pozytywnie oceniony, to bezemisyjne pojazdy będą stanowić w Krakowie ok. 20 proc. floty MPK.

Magistrat przypomina, że Kraków był pierwszym polskim miastem, w którym na regularnej linii zaczęły kursować elektryczne autobusy. Od soboty autobusy bezemisyjne można spotkać na ośmiu liniach.

