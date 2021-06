Kraków: Nowe linie w komunikacji miejskiej, krótszy wakacyjny rozkład - miasto liczy na powrót pasażerów

Więcej kursów autobusów i tramwajów, nowe linie oraz krótszy niż w poprzednich latach rozkład wakacyjny, to oferta dla mieszkańców Krakowa. "Wracamy do normalności. Liczymy na to, że krakowianie w większym niż do tej pory stopniu będą korzystać z komunikacji miejskiej" - mówił w środę wiceprezydent Andrzej Kulig.

26 czerwca zniesione zostaną limity liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. Nadal obowiązywać będzie noszenie maseczek w pojazdach. Na środowej konferencji prasowej przedstawiciele miasta poinformowali, jak będzie funkcjonować komunikacja miejska w najbliższych miesiącach.

Wakacyjne rozkłady jazdy zaczną obwiązywać w Krakowie nie wraz z zakończeniem roku szkolnego, ale dopiero od 17 lipca i krócej niż zwykle, bo do połowy sierpnia. "Chcemy przyzwyczaić użytkowników, którzy będą korzystać z komunikacji od 1 września, a potem od października, żeby mieli pewność, że transport będzie do nich niezawodnie docierał" - mówił wiceprezydent Kulig.

Tramwaje i autobusy będą do 17 lipca jeździć z maksymalną częstotliwością (co 7,5 albo co 15 minut w zależności od linii), z wyjątkiem zmian na tych trasach, gdzie prowadzone są remonty torowisk. Podobnie będzie od sierpnia. "Rozkłady jazdy nie są przycinane" - podkreślił dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek.

Jak poinformował w związku z dużą popularnością linii rekreacyjnych, które w weekendy dowożą krakowian m.in. do Niepołomic i Ojcowa miasto zdecydowało się uruchomić nową linię LR2, która będzie kursować z Czyżyn do kąpieliska w Przylasku Rusieckim oraz linia 497 z parkingu "park&ride" Mały Płaszów do Zalewu Bagry. Wzmocnione mają być kursy linii do Kryspinowa oraz do ZOO.

"Mieszkańcy deklarują, że od jesieni chcą częściej korzystać z komunikacji. Mamy nadzieję, że powrót z pracy zdalnej do biur, powroty uczniów i studentów przyczynią się do zwiększenia liczy pasażerów, dlatego od 18 września, wcześniej niż w to było w poprzednich latach, wszystkie dostępne u naszych operatorów tramwaje i autobusy będą w ruchu" - zapowiedział Łukasz Franek.

Nowe linie autobusowe mają połączyć osiedla pozbawione dotąd komunikacji miejskiej z większymi węzłami przesiadkowymi: będzie można dojechać z osiedla Avia do ul. Stelii-Sawickiego oraz z Grębałowa w kierunku centrum miasta.

Od 16 sierpnia komunikacja miejskiej będzie kursować jak przed pandemią, a tym samym zostaną odmrożone takie linie jak 12, 17, 44, 429.

Jak poinformował wiceprezes MPK Kraków ds. zarządzania przewozami Grzegorz Dyrkacz w związku z wydłużeniem obowiązywania normalnych rozkładów MPK przygotowało do ruchu dodatkowe 43 składy tramwajowe i 69 autobusów. "Już teraz tam, gdzie jeździły autobusy krótkie zostały skierowane autobusy przegubowe" - mówił. Dodał, że analizowane będą dane dotyczące liczby pasażerów w poszczególnych liniach i na bieżąco podejmowane decyzje o ewentualnych wzmocnieniach. Tramwaje i autobusy nadal są i będą dezynfekowane.

W pandemii liczba pasażerów w komunikacji miejskiej w Krakowie i wpływy ze sprzedaży biletów znacząco spadły. W maju ponownie wzrosły do ok. 18 mln zł, a liczba korzystających z autobusów i tramwajów do poziomu 50-70 proc. sprzed pandemii.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl