Kraków: Od poniedziałku częściowo wznowiona bezpośrednia obsługa w urzędzie miasta

Od poniedziałku Urząd Miasta Krakowa częściowo wznowi bezpośrednią obsługę mieszkańców – chodzi o lokalizacje przy al. Powstania Warszawskiego, ul. Wielickiej i os. Zgody 2. Punkty obsługi w galeriach handlowych pozostaną nieczynne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piątek przez magistrat, w otwartych punktach interesanci będą przyjmowani od godziny 8 do 13, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Rezerwacja wizyty będzie możliwa za pośrednictwem strony internetowej https://umawianiewizyt.um.krakow.pl lub telefonicznie.

Mimo częściowego wznowienia obsługi mieszkańców, urzędnicy zachęcają do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie i do załatwiania spraw przez internet. Odsyłają także do informacji na stronie urzędu miasta oraz www.obywatel.gov.pl.

Do otwartych urzędów będzie mogła wejść ograniczona liczba osób, stąd prośba o przychodzenie na spotkanie kilka minut przed planowaną wizytą. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości.

Magistrat przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych. Prosi też, aby interesanci mieli własne długopisy.