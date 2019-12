Kraków odwiedziło w tym roku ponad 14 mln turystów

Ponad 14 mln turystów odwiedziło Kraków w 2019 r. - o 550 tys. więcej niż w zeszłym roku - wynika z badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej dla Urzędu Miasta Krakowa. Podczas pobytu w stolicy Małopolski goście wydali 7,5 mld zł, o miliard więcej niż w 2018 r.

Wyniki badań zostały przedstawione w środę podczas konferencji Travel Meetings Krakow Malopolska.

Wśród osób odwiedzających Kraków ponad 10,7 mln to goście z Polski, a 3,3 mln - z zagranicy. Najwięcej turystów zagranicznych przyjechało w tym roku z Niemiec (14,2 proc.) i Wielkiej Brytanii (13,9 proc.), Włoch (11,5 proc.), Francji (11,2 proc.), Hiszpanii (10,4 proc.) oraz z Ukrainy (5,4 (proc.).

Wśród turystów krajowych najwięcej przybyło z Małopolski, Mazowsza i Śląska. Odnotowano wzrost przyjazdów z Warszawy.

Jako główny cel przyjazdu do Krakowa badani wskazali tradycyjnie zabytki (30,5 proc.), wypoczynek (18,6 proc.), rozrywkę (8,8 proc.), wizytę u znajomych i krewnych (6,8 proc.), tranzyt (6,7 proc.) oraz cel biznesowy (6,1 proc.).

Podczas tegorocznego pobytu w stolicy Małopolski goście wydali 7,5 mld zł - ponad miliard więcej niż w 2018 roku (to sumy bez kosztów dojazdu).

Wśród głównych atrakcji, które przyciągają turystów do Krakowa, są m.in.: Wawel (wzgórze, zamek, katedra), Rynek Główny, Sukiennice, Kazimierz, Stare Miasto; osoby zwiedzające Małopolskę najczęściej odwiedzają też Kopalnię Soli w Wieliczce, Auschwitz-Birkenau, Energylandię, Zakopane i Wadowice.

Pobyty gości wydłużają się; turyści krajowi w Krakowie spędzają najczęściej dwie - trzy noce, a zagraniczni - od czterech do siedmiu. Według badań w ostatnich latach rośnie znaczenie apartamentów i hoteli, a spada liczba noclegów deklarowanych przez turystów w hostelach.

Kraków jest postrzegany przez ankietowanych jako miasto bezpieczne - 96 proc. gości czuje się tutaj swobodnie i nie odczuwa lęku.

Prawie 70 proc. turystów deklaruje, że w przyszłości powróci do Krakowa, a prawie 76 proc. poleci to miasto swoim znajomym. "To bardzo ważna informacja, która świadczy o tym, jak dobrze postrzegane jest nasze miasto i jego oferta skierowana do turystów. Również bardzo wysokie oceny otrzymały od ankietowanych poszczególne elementy oferty, takie jak e-płatności, gościnność, usługi przewodnickie, obsługa, atmosfera i informacje" - czytamy w informacji przekazanej mediom.